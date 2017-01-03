کامران شیردل از پشت صحنه مستند «سمفونی زاینده رود» بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «سمفونی زاینده رود» به تهیه کنندگی سید محسن طباطبایی پور در ۱۲ قسمت توسط ۱۲ کارگردان در حال ساخت است و به زاینده رود از زوایای مختلف می پردازد.

هفته گذشته کامران شیردل مستندساز سینمای ایران در سفری که به اصفهان داشت، از پشت صحنه ساخت این مستند بازدید و با کارگردانان آن دیدار و گفتگو کرد.

«با تو شادم زاینده رود»، «سازنده رود»، «غارهای یخی»، «نغمه های پل»، «اوی مثبت اوی منفی»، «آدم های روی پل»، «زاده آب»، «زنان تالاب»، «سفرنامه سیاحان»، «دو رود»، «فرزندان زاینده رود» و «عکاسان حاشیه زاینده رود» عناوین قسمت های این مجموعه است که به ترتیب توسط نفیسه توتونی، هاشم مرتضویان، جمال اسکوئی، فرشاد احمدی، عزت الله پروازه، فرهاد بردبار، محمد محمودی، شهره سجادیه، علی جعفری، محمد غازی، رسول انتشاری و ابوذر مسائلی ساخته می شود.

«سمفونی زاینده رود» در این ۱۲ قسمت به موضوعاتی چون ارتباط زاینده رود با شادی و ناشادی و سلامت مردم اصفهان از دیدگاه زنانه، ارتباط صنعت اصفهان و زاینده رود، یخچال های کوه زردکوه در منطقه کوهرنگ، تاثیر معماری خاص پل خواجو در تجمع و هنرنمایی دوست داران آواز در اصفهان، تاثیرات بی آبی در زندگی کشاورزان، ساخت پل های جدید و تعامل میان آدم های شهر و پل های زاینده رود در عصر جدید، نگاهی به حال و اوضاع زاینده‌رود در سرچشمه، مرکز و انتهای رود، وضعیت تالاب گاوخونی و چگونگی عملکرد گروهی مردم نهاد در جهت حفظ و بقای آن، اصفهان از نگاه سیاحان، پژوهندگان و شرق شناسان، بررسی نقش زاینده رود در هویت بخشی به اصفهان از طریق مقایسه آن با رودی مشابه در شهر فرایبورگ که خواهر خوانده اصفهان خوانده می شود، جوی های اصفهان و زندگی و خاطرات عکاسان قدیمی و سیار حاشیه زاینده رود می پردازد.