توقیف سواری پژو با ۵۷ میلیون ریال خلافی معوقه در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، سرهنگ علی فکری گفت: صبح امروز ماموران پلیس راهور شهرستان همدان هنگام برخورد با رانندگان مسافربر شخصی که بدون اخذ مجوز اقدام به جابجایی مسافر در میدان سپاه می کردند، یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ نقره ای را متوقف کردند که با استعلام از مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور مشخص شد این خودرو دارای ۱۰۳ مورد تخلف پرداخت نشده است.

سرهنگ فکری افزود: مبلغ خلافی این خودرو بیش از ۵۷ میلیون ریال است که به استناد ماده۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این خودرو در سیستم پلیس راهور دارای شکایت بوده که برای سیر مراحل قانونی خودرو مذکور توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ فکری در پایان به اتمام مهلت بخشودگی معوقه جرائم رانندگی تا سال ۹۴ نیز اشاره کرد و از شهروندان خواست از وضعیت جدید جرائم رانندگی خود اطلاع حاصل کرده و در صورت داشتن تخلف رانندگی در موعد مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام کنند تا از توقیف وسیله نقلیه آنها در سیستم راهور جلوگیری شود.