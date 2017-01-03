توقیف ۳۵۴ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در تویسرکان

محمد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی دو هفته گذشته طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان تویسرکان با هدف برقراری نظم و امنیت و کاهش تصادفات و افزایش امنیت روانی شهروندان و برخورد با رانندگان و راکبان موتورسیکلت متخلف توسط یگان های انتظامی سطح حوزه استحفاظی شهرستان به اجرا درآمد.

وی افزود: همراه نداشتن کلاه ایمنی، نداشتن گواهینامه و مدارک لازم، پلاک و مزاحمت برای شهروندان از جمله تخلفات موتور سیکلت سواران بوده که در این راستا ۲۴۶ دستگاه موتورسیکلت توقیف و راهی پارکینگ شده اند.

وی گفت: رعایت قوانین و مقررات رانندگی واجب و تخطی از آن خلاف مقررات است، زیرا کوچکترین سهل انگاری یا تخطی از قوانین منجر به از دست دادن جان یک انسان بی گناه و بی سرپرست شدن یک یا چند خانواده و نیز باعث به وجود آمدن خسارات جبران ناپذیری می شود.

سرهنگ محمد معصومی با اشاره به اینکه در این طرح تعداد ۱۰۸ دستگاه خودرو متخلف توقیف و روانه پارکینگ شده اند، ادامه داد: طی اجرای این طرح تعداد ۳۵۴ دستگاه وسیله نقلیه متخلف توقیف شده است.

وی بیان کرد: پلیس مصمم است که به صورت جدی و قاطعانه با خاطیان و برهم زنندگان نظم عمومی برخورد کند و اجازه نخواهد داد که امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره بیندازند.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان با تاکید بر ادامه یافتن طرح های برخورد با متخلفان حادثه ساز، گفت: هدف از اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی بالا بردن ضریب امنیت و افزایش احساس امنیت در بین شهروندان است.

وی همچنین اظهار داشت: شهروندان می توانند اطلاعات و گزارش های ویژه خود در خصوص هرگونه مشکل امنیتی در محله خود را از طریق شماره تلفن فوریتی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.