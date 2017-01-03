مجموعه گنجعلیخان جان می گیرد/ آغاز مرمت دو بخش مهم از بازار کرمان

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: سال ها بی توجهی به بزرگترین مجموعه تاریخی استان کرمان یعنی بازار تاریخی و مجموعه گنجعلیخان در کرمان موجب شده است بخش های گسترده از این بازار به ویرانه های متروک تبدیل شود که در کنار خارج شدن از چرخه صنعت گردشگری استان منظر شهر را نیز مخدوش کنند.

اما از ابتدای دولت جدید اقدامات گسترده ای در راستای توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از پایدارترین پایه های اقتصادی استان کرمان در دستور کار قرار گرفته است.

هر روز بر لیست مکان هایی که طرح های مرمت آن ها آغاز شده و یا مرمتشان به اتمام رسیده است افزوده می شود و این نشان از عصری جدید در گردشگری استان کرمان است

حالا هر روز بر لیست مکان هایی که طرح های مرمت آن ها آغاز شده و یا مرمتشان به اتمام رسیده است افزوده می شود و این نشان از عصری جدید در گردشگری استان کرمان است.

یکی از مهمترین طرح های بازسازی و مرمت در بازار کرمان کلید خورده است که نتیجه آن بازسازی بخش های عمده ای از این بازار تاریخی است که به بزرگترین راسته بازار ایران شهرت دارد.

هم اکنون کرمانی ها شاهد باز شدن یک یک بناهایی هستند که دربشان برای سال ها به روی مردم بسته بود و به ویرانه ای در حال ریزش تبدیل شده بودند.

بازار کرمان رونق گرفت

در حالیکه قبل از مرمت، بسیاری از راسته بازارهای کرمان از رونق افتاده بود حالا حجره ها یکی پس از دیگری باز می شوند و هر گوشه از بازار را نگاه کنید گروهی از گردشگران خارجی در حال رفت و آمد هستند.

در دور جدید مرمت آثار تاریخی در شهر کرمان باغ فتح آباد، مقبره خواجه اتابک، مدرسه حیاتی و بدنه و زیر ساخت های بازار کرمان بازسازی شده است، وقتی این طرح ها در کنار ده ها پروژه عمرانی در حال احداث در شهر کرمان و اجرای طرح های مرمت باغ بیرم آباد به عنوان قدیمی ترین باغ تاریخی کرمان، حمام باغ لله، بازسازی هشت خانه تاریخی بگذاریم آینده ای روشن را مقابل شهر کرمان می بینیم.

در بسیاری از این طرح ها ورود بخش خصوصی، اوقاف و شهرداری کرمان کلیدی بوده است و میراث فرهنگی که با کمبود شدید اعتبار مواجه است نقش نظارتی در اجرای این طرح ها را به عهده داشته است.

روز چهارشنبه دور جدید بازسازی و مرمت در بازار تاریخی کرمان آغاز می شود

قرار است فردا استاندار کرمان طرح بازسازی حمام ابراهیم خان ظهیر الدوله و کاروانسرای حاج آقا علی را افتتاح کند.

حمام ظهیرالدوله از جمله زیباترین حمام های تاریخی ایران است که کاشیکاری های بسیار زیبا و شکیل این حمام را از سایر بناهای مشابه مجزا می کند.

این بنا در گذشته شامل طرح های مرمت محدودی توسط میراث فرهنگی بوده است اما حالا قرار است اوقاف کرمان به همراه بخش خصوصی حمام را به صورت کامل مرمت کنند و بخشی از این بنا نیز به ورک شاپ جواهرات و اشیاء قیمتی و کارگاه تولید جواهرات تبدیل می شود.

مجموعه حاج آقا علی زعیم الله که خود شامل مسجد، آب انبار، بازار و کاروانسرا است نیز قرار است پس از مرمت تغییر کاربری داده و به مرکز جذب گردشگران تبدیل شود

مجموعه حاج آقا علی که خود شامل مسجد، آب انبار، بازار و کاروانسرا است نیز قرار است پس از مرمت تغییر کاربری داده و به مرکز جذب گردشگران تبدیل شود.

محمد علی گلابزاده، رئیس مرکز کرماشناسی در گفتگو با مهر در خصوص این دو بنا می گوید: ابراهیم خان ظهیر الدوله یکی از حکمرانان قاجار در کرمان بوده است و در واقع به دلیل خویشاوندی با شاه قاجار دارای نفوذ خاصی در دربار بوده است.

وی می گوید: ظهیر الدوله سعی می کند از مردم ستمدیده کرمان بعد از حمله آقا محمد خان دلجویی کند و به همین دلیل بناهای مختلفی در کرمان احداث می کند و سعی می کند قنوات و مزارع اطراف کرمان را گسترش دهد.

حاج آقا علی در واقع یکی از یکی از ثروتمند ترین تجار کرمانی بوده است که کاروان های بسیار بزرگی در کرمان داشته است و کاروان های وی مسیرهای طولانی را برای تجارت کالا طی می کردند

گلابزاده می گوید: وی مجموعه های مختلفی با کاربری های مدرسه، مسجد، کاروانسرا و حمام در شهر ایجاد می کند که هنوز آثار آن ها پا برجاست.

وی به گرچ بری ها، کاشی کارهای و مقرنس کاری های زیبای بناهای این دوره در کرمان اشاره کرد و افزود: حمام ظهیرالدوله از جمله بی نظیر ترین و زیباترین بناهای تاریخی در کرمان است.

وی به کاروانسرای حاج آقا علی نیز اشاره کرد و گفت: حاج آقا علی در واقع یکی از یکی از ثروتمند ترین تجار کرمانی بوده است که کاروان های بسیار بزرگی در کرمان داشته است و کاروانهای وی مسیرهای طولانی را برای تجارت کالا طی می کردند و به همین دلیل حاج آقا علی کاروانسراهای مختلفی را در کرمان احداث کرده است.

گلابزاده افزود: کاروانسرای حاج آقا علی زعیم‌الله از جمله این بناها است و همچنین بزرگترین خانه خشتی ایران را نیز در رفسنجان بنا می کند.

وی افزود: حاج آقا علی نیز در نهایت بسیاری از اموال خود را وقف می کند و هنوز هم آثار متعددی از داشته های وی در کرمان وجود دارد.

استاندار کرمان: مرمت بازار کرمان با جدیدت ادامه خواهد یافت

استاندار کرمان چندی قبل در بازدیدی که از بازار کرمان داشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بازار کرمان سرمایه ای گسترده و بی نظیر است که در صدد هستیم آن را بار دیگر احیا کنیم و هم اکنون نیز با همکاری دستگاه های مختلف بازار در بخش های گسترده ای احیا شده است و کار بازسازی بازار همچنان ادامه خواهد یافت.

علیرضا رزم حسینی ادامه داد: مرمت کاروانسرای حاج آقا علی و حمام ابراهیم خان ظهیر الدوله که از زیباترین بناهای ماندگار در کرمان هستند نیز آغاز می شود.

وی تصریح کرد: استفاده از توان بخش خصوصی در احیای بناهای تاریخی و در نهایت رونق گردشگری می تواند موجب توسعه اقتصادی و خلق ثروت در شهر کرمان شود.

وی گفت: بسیاری از بناهای تاریخی رها شده می تواند با مرمت و تغییر کاربری در کنار تغییر چهره شهر کرمان زمینه را برای افزایش تحرکات اقتصادی برپایه توانمندی های اقتصاد بومی را فراهم کند.

بازار کرمان که دوران رکود خود را پشت سرگذاشته است این روزها شاهد رونق گسترده ای است و در حالی که در بخش هایی از این بازار مسیرهای گردشگری تعریف شده است، بخش های دیگر در حال مرمت و بازسازی است.