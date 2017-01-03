مردم سردشت، نماد رنج و مقاومت/شهدا چشم چراغ ملت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرم پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با خانواده شهیدان مولان پور با بیان اینکه شهدا چشم و چراغ ملت هستند افزود: شهدا با آن آزادگی که به ملت ما ارزانی داشته اند، مایه سربلندی و سرافرازی ایرانند.

سردارعابدین خرم با اشاره به بمباران شیمیایی سردشت در دوران هشت سال دفاع مقدس افزود: شما خانواده های معظم شهدا وارثان خون شهیدان هستید که شرف و روح آزادگی در گرو جانفشانی شهدای شماست.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: خانواده های معظم شهدا در طول 38 سال از عمر پربرکت انقلاب از یک سو پرچمدار دین و دیانت بوده اند و از سوی دیگر عامل شکست دشمنان شدند.

سردار خرم وظیفه مسئولان را خدمت رسانی به خانواده های معظم شهدا عنوان کرد و گفت: آرامش و امنیتی که امروزه در کشور حاکم است به پاس خون شهدا است.

سردار خرم همچنین بیان کرد: سپاه خود را مدیون خانواده شهدا می داند و معتقد است که شهدا بر گردن ملت و نظام حق دارند چون این خانواده ها از سرمایه های معنوی و دنیوی خود گذشتند بر این اساس هرگز فراموش نمی شوند.

قادر مولان پور مشهور به 'وه ستا قادر ره ش هه رمی' در 7 تیر سال 66 بر اثر بمباران شیمیایی رژیم بعث عراق و اصابت یک بمب به روستای 'ره ش هه رمی' از توابع بخش مرکزی شهرستان سردشت سه فرزند خود به نام های شهین، ناصر و مال مال و همسرش در حالی که باردار و پابه ماه بود را از دست داد.

قادر مولان پور یکی از شاهدان و اسناد معتبر پرونده قضایی هشت سال جنگ تحمیلی عراق ضد کشورمان در لاهه کشور هلند، تنها پرونده مطرح شده در یک دادگاه اروپایی بود که منجر به 17 سال محکومیت 'فرانس فان آنرات' به عنوان جنایتکار جنگی شد.

شهرستان سردشت با جمعیت 120 هزار نفر در جنوب آذربایجان غربی و هم مرز با اقلیم کردستان عراق قرار دارد.