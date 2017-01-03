لایحه بودجه ۹۶ نقطه قوتی برای رفع مشکلات مسکن ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: دولت به موضوع مسکن در بودجه سال آینده بیتوجه است و متأسفانه به واقع شاهد هستیم که موضوع مسکن مورد غفلت قرار گرفته است.
وی متذکر شد: بازار مسکن با مشکلات متعدد مواجه است و با وجود اینکه ساماندهی وضعیت مسکن یک مطالبه عمومی است اما عملاً در بودجه سال آینده نسبت به آن بیتوجهی شده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در صورتی که این لایحه بدون تغییر به تصویب برسد، وضعیت بازار مسکن به مراتب بدتر از سال جاری خواهد بود و پیشبینی میشود رکود در بازار حاکم شود.
بدری بخشی از این بیتوجهی را میزان اعتبار اختصاصی به بخش ساختمان دانست و گفت: کمترین میزان اعتبار در لایحه بودجه سال آینده به بخش ساختمان و بخش مسکن اختصاص یافته است.
وی با تأکید به اینکه این بودجه نمیتواند تحرکی در بازار مسکن به دنبال داشته باشد، ادامه داد: لازم است در بودجه پیشنهادی بازنگری شده و تسهیلات ارزانقیمت برای مسکن پیشبینی شود.
وی با اشاره به احتمال انتقاد شورای نگهبان از بار مالی تسهیلات اضافه کرد: برای حل این مشکل دولت باید مشارکت کرده و منابعی به این منظور پیشبینی کند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: انتظار میرود دولت به بخش مسکن توجه داشته و با برنامه مدون نسبت به بهبود بازار مسکن و بازارهای موازی آن اقدام کند.
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