مرکز نیکوکاری دوکوهه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز نیکوکاری دو کوهه واقع در منطقه ۱۳ با حضور مسئولان کمیته امداد و سپاه محمد رسول الله (ص) تهران افتتاح شد.

در این مراسم، سردار احمد ذوالقدر گفت: در قانون اساسی اولین وظیفه امنیت است. در سایه امنیت توسعه سیاسی، فرهنگی اجتماعی و عمرانی و آموزشی پیش شکل می گیرد.

وی افزود: کشورهایی که درحال جنگ هستند، امکان توسعه را از دست می دهند. توانایی نیروی های مسلح نیز طبق قانون پیش بینی شده است. در نظام اسلامی حجم عظیم بسیج وجود دارد که همه دنیا به آن محتاجند، یعنی امنیت ملی به مردم گره خورده است.

جانشین فرمانداری سپاه محمد رسول الله تهران تصریح کرد: برآورد و بررسی کار و شغل ما است. داخل شهر تهران آسیب هایی داریم. افراد نیازمند آبرومند وجود دار که ما بتوانیم توانایی خود را در اختیار آنان بگذاریم.

وی تصریح کرد: بهداشت و درمان از اولویت ما است. تاکنون ۳۳ هزار نفر بیمار که توانایی درمان نداشتند شناسایی شدند و مراحل درمانی آنان پیگیری شد. در همین هفته در منطقه ۲۱ یک بیمارستان های صحرایی فعال می شود تا به کودکان بیمار کمک کند.

سردار ذوالقدر بیان کرد: در ازوداج نیز برخی ها توانایی تهیه جهیزیه ندارند لذا یک کار بزرگ انجام شد تا پایان سال ۸ هزار نفر دارای جهیزیه در تهران کنیم خواهند شد.

وی تصریح کرد: سپاه هیچ مبلغی از خود نگذاشته است بلکه عام المنفه است و از پایگاه های مقاومت جمع آوری شده است.

جانشین فرمانداری سپاه محمد رسول الله تهران بیان کرد: تعداد ۵۵ نفر از زندانی های جرایم غیر عمد که بدهی زیر ۵ میلیونی داشتند با کمک خیرین آزاد شدند.

به گفته ی سردار ذوالقدر بیش از ۱۱۷ هزار سبد کالا تا امروز به خانواده های نیازمند اعطا شده است.

وجود ۲۹ مرکز نیکوکاری در شهر تهران

همچنین؛ پرپنچی، قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) در این مراسم گفت: تعداد ۲۹ مرکز نیکوکاری در شهر تهران وجود دارد که ۱۵ مرکز نیز راه اندازی خواهد شد.