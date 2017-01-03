خبرنامه دانشجویان ایران نوشت: در بخشی از این نامه آمده است: شنیدن تناقضاتی از این قسم از لسان حضرت‌عالی پدیده‌ی عجیبی نیست، شما که روزگاری به دلیل عملکرد فرزندان جناب هاشمی رفسنجانی مخالف حضور ایشان در عرصه‌ی سیاسی بودید و لختی بعد از ایشان تمنا و قریب به التماس داشتید که اگر در انتخابات شرکت نکنید مملکت فلان و بهمان می شود و یا روزگاری میرحسین موسوی را به دلیل اینکه همسرش شاگرد حبیب الله پیمان بوده غیرمعتقد به مسیر روحانیت می دانستید و روزی از او می خواستید چون امیرالمؤمنین علی(ع) از حق خود بگذرد، بعید نیست امروز هم از نظام معرفتی پر تناقضتان چنین فرمایشاتی صادر شود.

متن این نامه به شرح زیر است:

نماینده‌ی محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

جناب آقای علی مطهری

با سلام

همان‌گونه که مستحضرید، فساد اقتصادی از موضوعاتی است که از سال‌های گذشته مورد دغدغه جامعه بوده است، به گونه‌ای که رهبر انقلاب نیز در فرمان هشت ماده‌ای در اوایل دهه هشتاد لزوم برخورد با این پدیده را به همه مسئولان گوشزد کردند. از آن فرمان سال‌ها می‌گذرد و هر روز وجهی دیگر از این پدیده خودنمایی می‌کند؛ روزگاری شهرام جزایری، روزگاری اختلاس سه هزار میلیاردی، روزگاری بابک زنجانی و امروز فیش‌های حقوقی و به فاصله کمی از آن ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان را می توان به عنوان اصلی‌ترین مصادیق فسادی که در افکار عمومی نقش بسته یاد کرد و مطالبه عمومی مقابله با اشکال گوناگون این فسادها، خصوصاً فساد اقتصادی سیستماتیک که مهمترین نمونه اش حقوق‌های نجومی برخی مدیران است، می باشد.

جناب آقای مطهری،

باید پذیرفت که یکی از مظاهر اشرافی‌گری برخی مدیران در کشور که باعث آسیب جدی اعتماد عمومی مردم به نظام اداری کشور و ضربه به سرمایه اجتماعی گردید، پدیده حقوق‌های نجومی توسط برخی از مدیران بود که حساسیت زیادی را در فضای اجتماعی ایجاد کرده و رسیدگی به آن امروز تبدیل به یکی از مهمترین مطالبات اجتماعی شده است.

به طوریکه حتی رهبر انقلاب نیز در خطبه‌های نماز عید فطر امسال در مورد معضل فیش‌های حقوقی بیانات مهمی داشتند و خواستار عزل و برکنار کردن، برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده به همراه مجازات این دسته از مدیران شدند که همچنان اجرای این مطالبه بر روی زمین مانده است.

اما از سویی دیگر و با توجه به اهمیت بازسازی اعتماد عمومی به نظام اداری کشور، نمایندگان مجلس، در ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه با راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی موافقت کرده و بر دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم به این سامانه تاکید کردند. اما برایم جالب بود که جنابعالی در گفتگویی پیرامون سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی گفته اید: "با این که حقوق همه مدیران کشور در این سامانه به مردم اعلام شود، موافق نیستم".

البته پیش تر از این هم شما در جریان فیش های نجومی گفته بودید: "اینکه همه بیایند فیش‌های‌شان را نشان بدهند، مشکلی از کشور حل نمی‌کند. ما باید بیشتر دنبال کار و فعالیت و برنامه‌ریزی باشیم. این کار غلط و زشتی است که شروع کرده‌اند و آسیبش هم به کل کشور می‌رسد".

جالب‌تر اینجاست که شما در جریان انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری بر لزوم ارائه توضیحاتی در زمینه شایعات مربوط به سال ۶۷ تاکید می کنید و در نامه ای به آقای مصطفی پورمحمدی وزیر محترم دادگستری می نویسید: "متأسفانه این، مشکل کشور ماست که مسئولان به جای توضیح یک مسئله و پاسخ به سؤالی که برای برخی اذهان ایجاد شده است به مغالطه می‌پردازند و از عواطف انسانی و دینی و انقلابی مردم بهره‌برداری می‌کنند و هیچ گاه به سؤال مورد نظر پاسخ نمی‌دهند".

این سخن در حالیست که هر انسان منصفی که از افکار عمومی کشور کمترین اطلاعی داشته باشد، می‌داند که بحث فساد و طرح شایعاتی پیرامون فساد سازمان یافته در بدنه مدیریتی کشور از مهمترین چالش‌ها و سوالات اذهان عمومی در سال های اخیر می باشد و شما آنجایی که بحث منافقین جلاد و قاتلان مردم کوچه و خیابان و بازخوانی تاریخی این موضوع مطرح می شود، پز روشنفکری گرفته و خواستار پاسخگویی به مسئولان می شوید، اما در ماجرای فیش‌های نجومی و نظارت همگانی بر این ماجرا که بهترین راه برای رفع سوءظن‌ها و جلوگیری از تخلفات و رخنه فساد در بدنه مدیریتی کشور خواهد شد، موافق شفافیت عمومی نیستید!

واقعاً جای سوال است که در حالی که هر روز خبرهایی مبنی بر فساد و ویژه‌خواری در سیستم اجرایی کشور به گوش مردم می‌رسد که ممکن است سبب سوءظن‌هایی نسبت به کلیت سیستم شود، شما همه‌ی شفاف سازی‌ها در این مسیر را با توجه به انگیزه‌های سیاسی‌تان در حد نقد دولت تخفیف می‌دهید و می‌گویید: "حس من این است که برنامه‌ای برای تخریب دولت وجود دارد". حالا باید پاسخگو باشید در حالی که بحث درباره شفافیت حقوق‌ها فقط مربوط به دولت نیست، بلکه تمام مدیران کشور اعم از دولت، مجلس، قوه قضائیه، شهرداری‌ها و حتی نهادهای عمومی غیردولتی در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند رو دربر می‌گیرد، چرا باز مخالف شفافیت برای عموم مردم می باشید؟

سوال بعدی اینجاست که چرا جناب مطهری در نظام جمهوری اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قاتلان و تروریست‌ها درخواست شفافیت می‌کند، اما در مسئله‌ی ویژه‌خواری و حقوق‌های چند صد میلیونی تصمیم می‌گیرد زبان در کام فرو برد؟

البته شنیدن تناقضاتی از این قسم از لسان حضرت‌عالی پدیده‌ی عجیبی نیست، شما که روزگاری به دلیل عملکرد فرزندان جناب هاشمی رفسنجانی مخالف حضور ایشان در عرصه‌ی سیاسی بودید و لختی بعد از ایشان تمنا و قریب به التماس داشتید که اگر در انتخابات شرکت نکنید مملکت فلان و بهمان می شود و یا روزگاری میرحسین موسوی را به دلیل اینکه همسرش شاگرد حبیب الله پیمان بوده غیرمعتقد به مسیر روحانیت می دانستید و روزی از او می خواستید چون امیرالمؤمنین علی(ع) از حق خود بگذرد، بعید نیست امروز هم از نظام معرفتی پر تناقضتان چنین فرمایشاتی صادر شود.

و سخن آخر اینکه جناب آقای مطهری ان‌شاءالله به عنوان نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی خبر دارید که مدتی قبل مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که نرخ بیکاری در کشور به بالاترین رقم در سال‌های پس از انقلاب رسیده است و احتمالا خبر دارید که بسیاری از جوانان خوب این مملکت یا با غول مخوف بیکاری دست و پنجه نرم می کنند یا به شغل‌های غیرمرتبط با مدرک تحصیلی خود و غیر هم شأن اشتغال دارند، اتفاقا دیروز خبر دار شدم که آقازاده‌ی جناب‌عالی با مدرک کارشناسی از دانشگاه آزاد و در حالی که بالاترین سمت قبلی‌اش در حد کارشناس بوده، به عنوان معاون عمرانی یکی از مناطق شهرداری تهران مشغول به کار شده است، بنده شناختی از ایشان و سطح توانمندی‌هایشان ندارم، اما حقیقتاً مثل بسیاری از جوانان این کشور سوال است که آیا خیل فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های معتبر کشور چون صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و تهران همچون آقازاده‌ی حضرت‌عالی این فرصت را دارند که در چنین جایگاه‌هایی مشغول فعالیت شوند؟

حالا می‌توانم درک کنم که چرا جنابتان که معتقد است: "برخلاف تفکر رایج که کتمان خطاهای احتمالی را موجب تقویت نظام می‌داند و بلکه نوعی عصمت برای جمهوری اسلامی قائل است، موجب جلب اعتماد بیشتر مردم و استحکام افزون‌تر نظام اسلامی است". چگونه در مقابل شفافیت دستمزد مدیران- که به اعتقاد بخش مهمی از دلسوزان انقلاب، نقطه آغاز بازگشت اعتماد بخشی از مردمی که به مسئولان کشور سوءظن پیدا کرده‌اند می‌شود- مقاومت کرده و علناً اعلام مخالفت می‌کند.

جناب مطهری حقوق ماهیانه معاونت عمرانی در شهرداری تهران را می‌شود برای جوانان این مرز و بوم که با مدارک عالیه همچنان بیکار هستند، بفرمایید.

جناب آقای مطهری، با کافران چه کارت، گر بت نمی‎پرستی؟

علی خضریان

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی