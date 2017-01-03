افزایش ۵ درصدی ارائه خدمات در مراکز پزشکی قانونی خراسان شمالی

بابک سلحشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۹ ماه نخست امسال ۲۱ هزار و ۱۸۱ مورد خدمات در مراکز پزشکی قانونی استان ارائهشده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایشیافته است.
سلحشور تصریح کرد: طی ۹ ماه نخست سال گذشته ۲۰ هزار و ۹۸ مورد ارائه خدمات به مراجعین پزشکی قانونی انجامشده است.
وی با اشاره به اینکه این سازمان چهار فرآیند اصلی خدمات پزشکی قانونی را بر عهده دارد، افزود: طی۹ ماه نخست امسال ۱۸ هزار و ۹۲۷ نفر معاینات بالینی و سرپایی برای افراد مصدوم انجامشده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: همچنین طی این مدت ۳۸۶ مورد معاینات افراد متوفی در مراکز پزشکی قانونی خراسان شمالی صورت پذیرفته است.
این مسئول اظهار کرد: بیشترین معاینات انجامشده در مراکز پزشکی قانونی خراسان شمالی مربوط به مصدومان تصادف و نزاع بوده است.
سلحشور اضافه کرد: همچنین طی این مدت ۷۶ مورد کمیسیون برگزارشده و یک هزار و ۷۹۲ مورد آزمایش از مراجعین گرفتهشده است.
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