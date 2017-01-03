به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی میرباقری در احکامی جداگانه مسئولان کمیته های هفتگانه ستاد انتخابات معاونت سیما را منصوب کرد.

معاون سیما از تمامی اعضاء خواست تا با بهره گیری از همه امکانات و ظرفیت های موجود و نیروهای متعهد و متخصص، ضمن هماهنگی با ستاد انتخابات سیما، در مسیر انجام وظایف مندرج در سند راهبردهای معاونت سیما در این دوره از انتخابات اهتمام ورزند.

بر اساس این احکام میر باقری به ترتیب عبدالکریم خیامی، غلامرضا مظاهری و مجید شعبانپور را به عنوان مسئولان کمیته های «طرح و برنامه نظارت»، «برنامه ریزی و امور مالی» و «پشتیبانی تولید و فنی» ستاد انتخابات سیما منصوب کرد.

همچنین آقایان کلانتری، زرین درفش، توکلی زاده و مفاخری به عنوان مسئولان کمیته های «حراست و تامین ستاد»، «پخش و تامین ستاد»، «روابط عمومی و اطلاع رسانی» و «آموزش و پژوهش» از سوی معاون سیما منصوب شدند.