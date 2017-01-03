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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۲۸

در پیامی؛

رهبر انقلاب درگذشت حجت الاسلام شرعی را تسلیت گفتند

رهبر انقلاب درگذشت حجت الاسلام شرعی را تسلیت گفتند

حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت عالم مجاهد مرحوم حجت الاسلام شیخ محمّدعلی شرعی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم مجاهد مرحوم حجة‌الاسلام شیخ محمّدعلی شرعی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسمه تعالی

درگذشت عالم مجاهد مرحوم حجة‌الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ محمّدعلی شرعی رحمة‌الله‌علیه را به خاندان و بازماندگان و ارادتمندان به ایشان تسلیت عرض می‌کنم.
این روحانی پُر توان و پُر کار و خدوم و با اخلاص، عمر با برکتی را در خدمت اسلام و انقلاب و مردم گذرانید و فرزند طلبه‌ی جوان خود را نیز تقدیم درگاه شهادت کرد. رحمت خدا بر او و حشر او با اولیاء اطهارش باد ان‌شاءالله.

سیّد علی خامنه‌ای
۱۴/ دی ماه/ ۱۳۹۵

کد مطلب 3867613

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