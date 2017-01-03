به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه یک فروند بالگرد دائمی جمعیت هلال‌احمر قزوین در فرودگاه شرکت خدمات هواپیمایی ویژه این استان مستقر شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین در حاشیه این برنامه اظهار کرد: کارهای مقدماتی بالگرد از مدتی پیش با پیگیری و برگزاری چند جلسه هماهنگی به وسیله مدیریت بحران، هلال احمر و شرکت خدمات ویژه هواپیمایی به انجام رسید.

رضا گروسی افزود: در مرحله نخست هفت بالگرد برای کشور خریداری شده بود که با پیگیری ها یک فروند به استان اختصاص یافت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین ادامه داد: با توجه به وجود مناطق صعب العبور و اختصاص ۱۵ درصد ترافیک کشور به استان با وجود تخصیص یک درصد خاک ایران به قزوین امدادرسانی بالگرد ثابت در این استان ضروری بود.

گروسی عنوان کرد: بالگرد امروز وارد شد و بناست اقدامات لازم نظیر بررسی شرایط بالگرد صورت گرفت که به زودی بتواند خدمات کامل ارائه کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین اضافه کرد: تمام آموزش‌ها و هزینه‌ها با این هدف است که حتی یک دقیقه زودتر خدمات امدادی به حادثه دیدگان برسد تا از عوارض حوادث کاسته شود.

گروسی تصریح کرد: نجات یک انسان طبق آموزه‌های دینی ما به منزله نجات کل بشریت است و از همین رو لحظه‌ها در حوزه مدیریت بحران و مقابله با حوادث اهمیت فراوان دارد.

وی یادآور شد: بر اساس تفاهمنامه‌های منعقد شده میان استانداری، هلال‌احمر و شرکت خدمات هواپیمایی ویژه هزینه‌های نگهداری و نیروی انسانی تأمین می‌شود.