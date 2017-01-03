به گزارش خبرنگار مهر، محمد طحان‌پور در جلسه‌ای که با حضور عباس هاشمی، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت برگزار شد، با اشاره به اینکه شعار اتحادیه همیشه این بوده که ایرانیان را ترغیب به خرید کالای ایرانی کند، گفت: ما در کشور کارخانجاتی داریم که علاوه بر اینکه گران نیستند؛ بلکه خدمات خوب و باکیفیت هم ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه ما در بخش صادرات افزایشی نداشتیم؛ اما در بخش تولید رشد را شاهد هستیم، افزود: در این میان، بیش از ۲۵۰ کارخانه تولید اجاق‌گاز در کشور داریم؛ اما نیاز ما این مقدار نیست؛ ضمن اینکه برخی از این واحدها تولیدات با کیفیت ندارند و البته، مردم هم بسیار در خرید دقت می‌کنند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اعلام اینکه برخی تولیدکنندگان ایرانی خدمات پس از فروش خوبی را ارائه نمی‌دهند، اظهار داشت: اکنون ۹۰ درصد کالاها به صورت اعتباری از سوی تعاونی‌ها و سایر مراکز به فروش می‌رسد و برای همین هم، از رونق برخی بازارها کاسته شده است.

طحان‌پور با تاکید بر اینکه باید کارگروهی تشکیل شود تا قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی مورد بررسی قرار گیرد، گفت: کشور ترکیه امکانات ما مانند برق، گاز و نفت را ندارد؛ اما قیمت تمام‌شده تولیدات آن از ما کمتر است؛ بنابراین باید این مساله ریشه‌یابی شود.

همچنین در این جلسه حبیب‌الله انصاری، دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران با اشاره به اینکه در سال ۸۷ کل صادرات لوازم خانگی ۸۰ میلیون دلار بوده؛ اما در سال ۹۳ این رقم به ۳۰۰ میلیون دلار رسید خاطرنشان کرد: این رقم به غیر از صادرات ظروف که رقم ۱۲ تا ۱۳ میلیون دلاری را در بر می‌گیرد، بوده که البته با توجه به تحریم‌ها، افت داشتیم؛ اما امکانات بالقوه در این خصوص وجود دارد.

وی با بیان اینکه امروز مشکل ما تامین مواد اولیه است، اظهار داشت: در حال حاضر در محصولاتی مانند فولاد به جایی رسیدیم که توجه بیشتر، بر حوزه صادرات صورت می‌گیرد و کمتر به تامین نیاز داخلی فکر می‌شود؛ در عین حال واردات بی‌رویه کالاها هم از دیگر مشکلات ما است.

انصاری، تعدد تعرفه‌ها را از دیگر مشکلات دانست و گفت: تولیدکننده با رکود بازار مواجه است به همین دلیل با حداقل سود کالای خود را می‌فروشد؛ اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ما را تهدید کرده که اگر کالا را گران کنید، اجناس شما مشمول گروه یک می‌شود که قیمت‌گذاری خواهند شد.

همچنین در این نشست، محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان صوتی و تصویری با بیان اینکه در بخش تولید تلویزیون ۲۴ هزار اشتغال با حدود ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وجود دارد، گفت: ظرفیت تولید تلویزیون در کشور ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است؛ به نحوی که حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه تولید داشتیم و ۲ میلیون دستگاه هم واردات شده؛ اما مابقی این نیاز از قاچاق تامین می‌شود.

وی، به شبکه گسترده قاچاق در کشور اشاره کرد و گفت: این شبکه بسیار گسترده و هدفمند است و سازو کار پنهانی هم ندارند، در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی فعالیت می‌کنند و کالا را درب منزل تحویل می‌دهند؛ حتی می‌توان گفت از تشکل‌ها هم سازمان‌یافته تر هستند.