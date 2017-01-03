خلیج فارس تا آخر هفته کاملا مواج و متلاطم است

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده افزایش سرعت وزش باد با جهت شمال غربی بر روی دریا است.

وی اضافه کرد: از امروز تا روز جمعه سراسر خلیج فارس به‌تدریج کاملا مواج و متلاطم می‌شود و طی این مدت به سبب وزش باد، ایجاد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

مساعدی با اشاره به پیش‌بینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی استان، افزود: آسمان قسمتی ابری همراه با وزش باد و احتمال گردو خاک و در برخی نقاط پدیده مه و کاهش دید پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین جهت باد شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت گاهی ۴۶ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و از بعد از ظهر امروز ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: فردا زمان جزر اول دریا ساعت شش و ۳۰ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۱۳، جزر دوم ساعت ۱۸ و مد دوم دریا ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه خواهد بود.