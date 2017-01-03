آمار کشف جرایم سایبری در مرکزی ۳۵درصد بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، کیومرث عزیزی با اشاره به اقدامات پلیس استان در ایجاد امنیت فضای مجازی گفت: میزان کشف جرایم سایبری در این استان در سال جاری، ۳۵ درصد بیشتر از میانگین کشوری است.

وی افزایش توانمندی پلیس در ایجاد امنیت، کاهش مخاطرات فعالیت ها در فضای مجازی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی را راهبردی بنیادین در برنامه ریزی های ناجا خواند و یادآورشد:‌ در بستر این رویکرد، پلیس استان در حوزه فضای مجازی، توانسته در زمینه کشف جرایم به عملکردی فراتر از میانگین کشوری دست یابد.

عزیزی در ادامه با اشاره به کاهش دو درصدی کشته شدگان ناشی از سوانح رانندگی در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان گفت: افزایش ضریب ایمنی ترافیکی با همکاری دستگاه های مسئول و مشارکت شهروندان، همواره با جدیت تمام دنبال می شود که بازخورد مطلوب برنامه های اجرایی در سال جاری، کاهش مجموع تصادفات درون شهری و برون شهری بوده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی همچنین با اشاره به کاهش شش درصدی سرقت در ۹ ماهه امسال در استان از تشدید طرح های مقابله با سارقان خبر داد.