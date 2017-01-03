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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۱۰

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی ثبت احوال خراسان جنوبی:

۷۶ هزار کارت ملی هوشمند در خراسان جنوبی صادر شد

۷۶ هزار کارت ملی هوشمند در خراسان جنوبی صادر شد

بیرجند- معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی ثبت احوال خراسان جنوبی از صدور ۷۶ هزار کارت ملی هوشمند در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مهرآور پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: طرح اجرای کارت ملی هوشمند از ابتدای سال ۹۰ در  خراسان جنوبی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه تا کنون ۱۳۰ هزار و ۶۸۷ شهروند درخواست صدور کارت ملی هوشمند کرده اند، افزود: همچنین ۷۶ هزار و ۶۳۱ کارت نیز صادر و به مردم تحویل داده شده است.

مهرآور افزود: از این تعداد ۳۴ هزار و ۲۰۳ مورد کارت اولی، ۱۱۷ مورد فقدان کارت هوشمند ملی و ۳۲ مورد کارت هوشمند تعویضی بوده است.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی ثبت احوال خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین ۸۳۱ مورد تغییر هویتی و ۹۵ هزار و ۵۰۳ مورد سایرین بوده است.

وی با بیان اینکه تا دو ماه آینده کارت ملی هوشمند برای افرادکه درخواست داده اند، وصول می شود، گفت: باید همه شهروندان نسبت به اخذ کارت ملی هوشمند اقدام کنند.

مهرآور با بیان اینکه درخواست کارت ملی هوشمند شامل دو مرحله است، افزود: در مرحله اول باید از طریق اینترنتی ثبت نام و در مرحله دوم نیز به ادارات ثبت احوال و دفاتر پستی مراجعه شود.

وی ادامه داد: بعد از تحویل کارت ملی هوشمند شهروندان به اداره ثبت احوال، از طریق پیامک به شهروندان اطلاع داده می شود.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی ثبت احوال خراسان جنوبی بیان کرد: شهروندان باید بعد از دریافت پیامک تا قبل از شش ماه نسبت به اخذ کارت ملی خود اقدام کنند در غیر این صورت باطل می شود.

کد مطلب 3867642

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