۷۶ هزار کارت ملی هوشمند در خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مهرآور پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: طرح اجرای کارت ملی هوشمند از ابتدای سال ۹۰ در خراسان جنوبی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه تا کنون ۱۳۰ هزار و ۶۸۷ شهروند درخواست صدور کارت ملی هوشمند کرده اند، افزود: همچنین ۷۶ هزار و ۶۳۱ کارت نیز صادر و به مردم تحویل داده شده است.

مهرآور افزود: از این تعداد ۳۴ هزار و ۲۰۳ مورد کارت اولی، ۱۱۷ مورد فقدان کارت هوشمند ملی و ۳۲ مورد کارت هوشمند تعویضی بوده است.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی ثبت احوال خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین ۸۳۱ مورد تغییر هویتی و ۹۵ هزار و ۵۰۳ مورد سایرین بوده است.

وی با بیان اینکه تا دو ماه آینده کارت ملی هوشمند برای افرادکه درخواست داده اند، وصول می شود، گفت: باید همه شهروندان نسبت به اخذ کارت ملی هوشمند اقدام کنند.

مهرآور با بیان اینکه درخواست کارت ملی هوشمند شامل دو مرحله است، افزود: در مرحله اول باید از طریق اینترنتی ثبت نام و در مرحله دوم نیز به ادارات ثبت احوال و دفاتر پستی مراجعه شود.

وی ادامه داد: بعد از تحویل کارت ملی هوشمند شهروندان به اداره ثبت احوال، از طریق پیامک به شهروندان اطلاع داده می شود.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی ثبت احوال خراسان جنوبی بیان کرد: شهروندان باید بعد از دریافت پیامک تا قبل از شش ماه نسبت به اخذ کارت ملی خود اقدام کنند در غیر این صورت باطل می شود.