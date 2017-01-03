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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۴۸

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری:

۱۹۶۴ نفر در بخش مواد مخدر دستگیر شدند

۱۹۶۴ نفر در بخش مواد مخدر دستگیر شدند

شهرکرد- فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری از دستگیری یک هزار و ۹۶۴ نفر در بخش مواد مخدر در این استان خبر داد.

غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال تا اوایل دی ماه سالجاری یک هزار و ۹۶۴ نفر از متهمین مواد مخدر دستگیر و در مدت مشابه سال گذشته دو هزار و ۳۰۹ نفر متهم به مواد مخدر در این استان دستگیر شدند.

وی با اشاره به وضعیت دستگیرشدگان در سالجاری، گفت: چهار درصد از دستگیر شدگان در استان غیر بومی و ۹۶ درصد از آنها بومی هستند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با توجه به اینکه ۲۶ درصد برای بار اول، ۵۲ درصد برای بار دوم تا پنجم و همچنین ۲۲ درصد از دستگیرشدگان مواد مخدر بیش از پنج مرتبه مجددا دستگیر شده بودند.

وی تصریح کرد: تعداد ۴۹۵ نفر از دستگیر شدگان برای مرتبه اول، ۹۸۷ نفر برای بار دوم تا پنجم و ۳۹۲ نفر نیز بیش از پنج بار در این استان دستگیر شده بودند.

کد مطلب 3867643

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