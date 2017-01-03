کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، مربیان بهداشت مدارس شهر کرمانشاه امروز در یک کارگاه یک روزه با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و راه های پیشگیری از این بیماری آشنا شدند.

مدرس این کارگاه یک روزه - که توسط اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه برپا شد- دکتر علیرضا حیدری رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم اداره کل دامپزشکی استان بود.

وی آخرین راهکارهای پیشگیری از این بیماری را برای مربیان بهداشت مدارس تشریح کرد.

این کارگاه با هدف آشنایی بیشتر و کامل تر مربیان بهداشت و افزایش سطح آگاهی دانش آموزان و در نهایت خانواده ها با انتقال موارد مطرح شده به آنان و با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان و در راستای اجرای برنامه های آموزشی پیشگیری اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه برگزار شد.

ایجاد پل ارتباطی موثر جهت ارتقاء و بهبود سطح سلامت جامعه با انتقال مطالب آموزشی مطرح شده به دانش آموزان و پوشش قشر وسیعی از جامعه از این طریق از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه بود.