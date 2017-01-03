تشدید تدابیر امنیتی در بلژیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زود دویچه سایتونگ، مقامات امنیتی بلژیک با اعلام خبر تشدید تدابیر امنیتی در این کشور خاطر نشان کردند: معابر عمومی، مبادی ورودی ایستگاههای مترو و اتوبوس از جمله نقاطی هستند که بیشتر به آن پرداخته شده است.

بر اساس اعلام منابع خبری در بلژیک همزمان با تعطیلات سال جدید میلادی و جشن های سال نو و وقوع حوادثی مانند آنچه در برلین و استانبول روی داد مقامات امنیتی را بر آن داشت تا به تشدید تدابیر امنیتی بپردازند.

این در حالی است که مقامات کشورهای اروپایی از مدتها پیش نگرانی خود را نسبت به وقوع حملات تروریستی در کشورهای متبوع خود اعلام کرده بودند.