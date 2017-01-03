۱۲ هزار جوان همدانی در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ربانی مهر ظهر سهشنبه در پنجمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان نهاوند گفت: حوزه جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان از بدو شکلگیری در ۴ محور فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی برگزاری ستاد ساماندهی امور جوانان در مرکز استان و شهرستانها با حضور ۱۹ دستگاه متولی، پیگیری فعالیتها و اعطای مجوز به سازمانهای مردمنهاد، حوزه آسیبهای اجتماعی و بحث وام ازدواج را ازجمله فعالیتهای این معاونت عنوان کرد.
وی گفت: خوشبختانه در حال حاضر در استان همدان ۸۵ سازمان مردمنهاد در حوزه جوانان و ۳۲۰ سمن در سایر زمینههای همچون ازدواج، سلامت و غیره در استان همدان فعالیت دارند.
وی بابیان اینکه سمنهای استان همدان در ۱۴ حوزه فعالیت دارند، گفت: ۴ دستگاه استانداری، نیروی انتظامی، بهزیستی و اداره کل ورزش و جوانان در حوزه فعالیت سمنها متولی هستند.
آغاز به کار سمن سرای جوان همزمان با دهه فجر در استان همدان
وی در خصوص راهاندازی سمن سرا در استان همدان همزمان با دهه فجر، گفت: هدف از راهاندازی سمن سرا تسهیل فعالیت حوزه سمنها و متمرکز کردن فعالیتها در یک مکان مشخص است.
ربانی مهر گفت: سمنها بهترین کمک برای انجام برنامههای فرهنگی هستند و از فعالیت سمنها بهصورت ویژه استفاده میکنیم.
وی اظهار کرد: اشتغال مشکل اصلی جوانان است و برطرف کردن مشکلات در این زمینه باید در اولویت باشد.
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، ادامه داد: خوشبختانه شهرستان نهاوند در حوزه ازدواج و خانواده در بحث اجرای برنامههای هفته جوان عملکرد بسیار خوبی داشته که در اواخر سال گذشته نیز از مجمع خیرین ازدواج نهاوند تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
وی بابیان اینکه مجمع خیرین ازدواج نهاوند در سطح استان رتبه نخست را کسب کرد و انتظار داریم در شهرستان نیز حمایت شوند، گفت: در حال حاضر ۱۲ هزار نفر از جوانان استان در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج هستند.
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