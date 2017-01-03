مشارکت مردم در تصمیم گیری های اجتماعی باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شالچی روز سه شنبه در نشست اتاق فکر گروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی استان ایلام اظهار داشت: هرچه از سمت مدیریت دولتی به سمت واگذاری امور به مردم و سازمان ها مردم نهاد حرکت کنیم، بهره وری امور بیشتر شده و نتایج فعالیت ها نیز ملموس تر خواهد شد.

وی ادامه داد: این واگذاری ها بویژه در امور فرهنگی و اجتماعی تاثیر بیشتری به دنبال دارد و باید از ایده ها و خلاقیت های جوانان و بویژه افراد نخبه با توجه به مزیت های هر استان با توجه به تنوع قومیت ها و رسوم استفاده کرد.

سرپرست دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی وزارت علوم یکی از راهکارهای تحقق این امر را توسعه اتاق های فکر عنوان کرد و یادآور شد: این مراکز در شناسایی آسیب های پیش روی نظام در حوزه های مختلف و برنامه ریزی برای مقابله با آنها بسیار تعیین کننده هستند.

شالچی اضافه کرد: به هر میزان بتوانیم تصمیم گیری ها را از مسیر خرد جمعی و کار کارشناسی دنبال کنیم، موفقیت در اجرای طرح ها و پروژه ها بیشتر خواهد شد و در همین راستا نیز قراردادی میان وزارت علوم ، سازمان مدیریت ، وزارت کشور و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برقرار شده در این این مسیر گام برداریم تا با همراهی مراکز علمی و تحقیقاتی ضمن شناسایی معضلات اجتماعی راهبردهای برطرف کردن آنها اتخاذ شود.

وی گفت: در این اتاق های فکر دو دستور دارند که شامل مساله شناسی و ارائه گزارش های سیاستی است که تلاش می شود خروجی آنها در اختیار بالاترین مقامات مسئول قرار گیرد.