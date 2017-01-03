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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۵۲

سرپرست دفتر برنامه ریزی فرهنگی وزارت علوم:

مشارکت مردم در تصمیم گیری های اجتماعی باید افزایش یابد

مشارکت مردم در تصمیم گیری های اجتماعی باید افزایش یابد

ایلام-سرپرست دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی وزارت علوم بر لزوم افزایش سهم عموم مردم در تصمیم گیری کلان کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شالچی روز سه شنبه در نشست اتاق فکر گروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی استان ایلام اظهار داشت: هرچه از سمت مدیریت دولتی به سمت واگذاری امور به مردم و سازمان ها مردم نهاد حرکت کنیم، بهره وری امور بیشتر شده و نتایج فعالیت ها نیز ملموس تر خواهد شد.

وی ادامه داد: این واگذاری ها بویژه در امور فرهنگی و اجتماعی تاثیر بیشتری به دنبال دارد و باید از ایده ها و خلاقیت های جوانان و بویژه افراد نخبه با توجه به مزیت های هر استان با توجه به تنوع قومیت ها و رسوم استفاده کرد.

سرپرست دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی وزارت علوم یکی از راهکارهای تحقق این امر را توسعه اتاق های فکر عنوان کرد و یادآور شد: این مراکز در شناسایی آسیب های پیش روی نظام در حوزه های مختلف و برنامه ریزی برای مقابله با آنها بسیار تعیین کننده هستند.

شالچی اضافه کرد: به هر میزان بتوانیم تصمیم گیری ها را از مسیر خرد جمعی و کار کارشناسی دنبال کنیم، موفقیت در اجرای طرح ها و پروژه ها بیشتر خواهد شد و در همین راستا نیز قراردادی میان وزارت علوم ، سازمان مدیریت ، وزارت کشور و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برقرار شده در این این مسیر گام برداریم تا با همراهی مراکز علمی و تحقیقاتی ضمن شناسایی معضلات اجتماعی راهبردهای برطرف کردن آنها اتخاذ شود.

وی گفت: در این اتاق های فکر دو دستور دارند که شامل مساله شناسی و ارائه گزارش های سیاستی است که تلاش می شود خروجی آنها در اختیار بالاترین مقامات مسئول قرار گیرد.

کد مطلب 3867655

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