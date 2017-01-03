فعالیت ۳۵۰ سازمان مردم نهاد در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری روز سه شنبه در نشست اتاق فکر گروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی استان ایلام با حضور کارشناسان وزارت علوم اظهار داشت: این سازمان ها در حوزه ه ای فرهنگی ، اجتماعی ، محیط زیست ، علمی فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: شکل گیری این نهاد ها نشان دهنده روحیه کار جمعی و تشکیلاتی در میان جوانان است و باید هرچه بیشتر این مسیر را هموار کنیم.

معاون استاندار ایلام اضافه کرد: هرچه مسئولیت های اجتماعی را به خود مردم واگذار کنیم، جوانان را برای حضور در مسئولیت های مدیریتی آماده تر کرده و می توانیم مدیران توانمندی را برای اداره کشور تربیت کنیم.

کلانتری گفت: ۳۵۰ سازمان مردم نهاد در این استان مشغول فعالیت هستند که به نسبت سال ۸۶ بیش از ۹ برابر شده اند.

وی یکی از مزیت های استان را وجود نیروی انسانی تحصیل کرده عنوان کرد و یادآور شد: تعداد دانشجویان به نسبت جمعیت بیشتر از میانگین کشوری استکه باید از این ظرفیت برای توسعه استان به بهترین شکل ممکن بهره برداری کنیم.