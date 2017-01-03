گروه کیان پورتراب موسیقی اکسپریمنتال اجرا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، کیان پورتراب خواننده و آهنگساز موسیقی در نشست رسانه ای گروه موسیقایی خود که روز سه شنبه ۱۴ دی ماه در تالار وحدت تهران برگزار شد، پیرامون جزئیات تازه ترین کنسرت گروه اش در چارچوب بخش تلفیقی سی و دومین جشنواره موسیقی فجر توضیحاتی را ارائه داد.

وی گفت: آنچه که در کنسرت پیش رو برای مخاطبان اجرا خواهیم کرد، ارائه یک رپرتوآر موسیقی الکترونیک با کلام فارسی است که من دوست داشتم روزی این تجربه های به دست آمده را به مخاطبان ارائه دهم که فکر می کنم جشنواره موسیقی فجر بهترین فرصت برای ارائه این آثار است که با همکاری آرش ملاکریمی اتفاق می افتد.

پورتراب در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر معرفی قطعات کنسرت گفت: این اجرا به صورت کاملا تجربی به مخاطبان ارائه می شود. به همین جهت ترجیح می دهم آنچه در اجرا اتفاق می افتد به مخاطب ارائه شود. از سوی دیگر ما فکر می کردیم تا برای ارائه یک اثر جدید و متفاوت می توانیم فضایی را با نورپردازی، اجرا کنیم که به نوعی مطابق با استانداردهای روز دنیا است و فکر می کنم می تواند مخاطبان را راضی نگهدارد.

وی در بخش پایانی صحبت های خود از شرایط موجود در پشتیبانی و حمایت ستاد برگزاری سی و دومین جشنواره موسیقی فجر قدردانی کرد.

آرش ملاکریمی نیز در این نشست بیان کرد: آنچه برای کنسرت موسیقایی جشنواره مدنظر قرار داده ایم، اجرای یک موسیقی اکسپریمنتال است که سازبندی زنده ای ندارد و می توان گفت هیچ ساز زنده ای در کنسرت پیش رو حضور نخواهد داشت. به هر حال این فضا یک اثر ترکیبی است که به صورت جداگانه به مخاطبان ارائه نمی شود اما فضای جدیدی است که می تواند برای مخاطبان جالب توجه باشد.

نشست رسانه ای گروه کیان پورتراب در حالی برگزار شد که گروه «کماکان» در نشست رسانه ای بخش تلفیقی جشنواره حضور پیدا نکرد.