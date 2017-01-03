کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره به تدریج باید جا بیفتد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیر خانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه اجلاس ملی کمیتههای دستگاهی کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره در جمع خبرنگاران در رابطه با این کرسیها گفت: این کرسیها یک فرهنگ است و باید به تدریج جا بیفتد و برای اینکه به یک صفت و خصلت نخبگان، دانشجویان و استادان تبدیل شود به زمان احتیاج دارد.
وی افزود: برای این مسئله باید در ساز و کارها و قواعد به توافق برسیم و این مسئله تبدیل به ذهنیت نخبگان شود که اگر حرف یا سخن یا نقدی مطرح شد هتاکی را با آن تفاوت قائل شویم و امکان نقد فراهم شود و بین افراد و دانشجویان فضایی ایجاد شود که نقد و نظریه را ایجاد کند.
مخبردزفولی تأکید کرد: عقبه این کرسیها خیلی طولانی نیست، غرب اگر بحث نظریهپردازی را مطرح میکند ۳۰۰ سال است که در این حوزه فعالیت دارد، باید با همدلی و تحمل یکدیگر این فرهنگ در دانشگاهها و جامعه گسترش پیدا کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با حمایت از کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره تصریح کرد: در این رابطه فضای خوبی در دانشگاهها ایجاد شده و هیأت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی کرسیهای موفقی را طراحی کرده است و در ساز و کارهای دانشگاهی از کرسیهایی که مورد داوری قرار میگیرد حمایتها و پشتیبانیهایی شده و به تدریج گسترش پیدا میکند، البته اینها نیاز به زمان و همکاری اندیشمندان دارد.
وی در رابطه با حذف پایاننامه از دوره کارشناسی گفت: در گزارشهایی که داده شده یکی از آسیبهایی که در پایاننامه فروشی آمده اجبار به پایاننامه در دورههای کارشناسی بسیاری از اعضای شورا عقیدهشان این است که پایاننامه در این دوره ضرورتی ندارد و این موضوع قرار است با وزیر هماهنگ شود، بررسیها در حال انجام است و جریان علمی کشور گرفتار پایاننامه فروشی، تولیدات نادرست علمی، تقلب و سرقتهای علمی نشود.
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