دستگیری سارق کارت های عابر بانک در همدان

پ‌ژمان قویمی در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت کارت اعتباری آنها و برداشت غیر مجاز از آن در محدوده میدان امام و بازار همدان، شناسایی و دستگیری این سارق در دستور کار ماموران قرار گرفت

وی افزود: ماموران در بررسی های تخصصی خود متوجه شدند سارق که یک مرد جوان است با نزدیک شدن به افراد سالخورده و کم سوادی که قصد برداشت پول از دستگاه های خودپرداز را دارند، به بهانه کمک به آنها جهت دریافت پول از دستگاه خودپرداز، در یک لحظه اقدام به تعویض و جابجایی کارت این افراد کرده و سپس در فرصتی مناسب با در اختیار داشتن رمز کارت ها، اقدام به برداشت از حساب کارت های سرقتی می کند.

وی گفت: با بررسی تخصصی و بکارگیری شگردهای پلیسی در نهایت متهم شناسایی و سرانجام در پی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد که حین دستگیری تعداد ۸ عدد کارت عابر بانک سرقتی متعلق به افراد مختلف از وی کشف شد.

سرهنگ قویمی گفت: متهم پس از انتقال به کلانتری تحت بازجوئی قرار گرفت که با توجه به مدارک و مستندات انکار ناپذیر به جرم خود اعتراف کرد.

وی گفت: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و متهم با دستور قضایی تحویل پلیس آگاهی استان همدان شد.