کشف ۴ کیلوگرم هروئین در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، سردار حاجی محمد مهدیان نسب گفت: با تلاش های هدفمند، هوشمندانه و مجاهدانه پلیس مبارزه با مواد مخدر یک محموله ۴ کیلویی هروئین در همدان کشف شد.

وی افزود: قاچاقچی حرفه ای پس از بارگیری این محموله در یکی از استان های مرکزی، با اقدام عملیاتی و به موقع پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان در یکی از محورهای مواصلاتی استان شناسایی و خودروی نامبرده متوقف شد.

مهدیان نصب اظهار داشت: در بازرسی به عمل آمده از خودرو ۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین که بصورت بسیار حرفه ای جاسازی شده بود کشف و متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان همدان اظهار داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر مصمم است با هرگونه فعالیت قاچاقچیان که امنیت و سلامت جوانان و نوجوانان استان را مورد تهدید قرار می دهند برخورد کند.