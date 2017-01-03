به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، آیین تجلیل از گل‌علی بابایی، نویسنده ادبیات پایداری که بیش از ربع قرن در ثبت تاریخ دفاع‌مقدس تلاش و مجاهدت کرده‌است، با حضور اهالی هنر و فرهنگ و یادگاران دفاع‌مقدس در نخلستان سازمان اوج برگزار می‌شود.

بابایی که به تازگی به خاطر کتاب «پیغام ماهی‌ها» توانسته جایزه بخش مستندنگاری جشنواره ادبی جلال آل‌احمد را کسب کند، با بیش از سی جلد کتاب در حوزه تاریخ دفاع‌مقدس، مستندنگاری های ارزشمندی در این راستا به رشته تحریر درآورده است.

رهبر معظم انقلاب نیز آثار گل‌علی بابایی را تحسین کرده و در نوشتاری با اشاره به بابایی و دوست و همکار قلمی وی حسین بهزاد مرقوم فرمودند: «... به این دوبرادر بلند همت آفرین می گویم و از زحمات با ارزش شان تقدیر می کنم و به فتوحات آینده شان دل می بندم.»

گفتنی است نخستین آیین «اوج‌هنر»، در تجلیل از گل‌علی بابایی روز یکشنبه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۵، در نخلستان اوج واقع در خیایان طالقانی، خیابان برادران مظفر شمالی، سازمان هنری و رسانه ای اوج برگزار می شود.