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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۵۱

نایب رئیس شورای شهر همدان:

تیم فوتبال شهرداری همدان نیازمند حمایت همه جانبه است

تیم فوتبال شهرداری همدان نیازمند حمایت همه جانبه است

همدان - نایب رئیس شورای شهر همدان گفت: تیم فوتبال شهرداری همدان نیازمند حمایت همه جانبه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا الیاسی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حمایت های زیادی از تیم فوتبال پاس صورت گرفته است، عنوان کرد: با این حال این تیم از جایگاه اولیه خود سقوط کرد اما باید تیم های فوتبال شهرداری و پاس همدان هر دو در کنار هم مورد حمایت مسئولان قرار گیرند چرا که هر دو تیم آبروی شهر و استان هستند.

محمدرضا الیاسی با اشاره به صعود تیم فوتبال شهرداری همدان به صدر جدول لیگ دسته دو گفت: این تیم با همت مربیان و بازیکنان و با کمترین بودجه و حمایت پیشرفت خوبی داشته و هم اکنون حرفی برای گفتن دارد و نتایج این تیم عالی است و باید ارزش تلاش کادر فنی و بازیکنان را با حمایت به موقع ادا کنیم.

الیاسی تاکید کرد: باید قبل از اینکه تیم فوتبال شهرداری همدان دچار بحران شود مورد حمایت جدی مسئولان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تیم شهرداری با حداقل بودجه بسته شد و کادر فنی و بازیکنان توانسته اند انتظارات را برآورده کنند، بیان کرد: این افتخارآفرینی محصول اعتماد به نیروهای بومی فوتبال همدان است و تلاش تیم ثابت کرد که نتایج درخشان به دست آمده اتفاقی نبوده است.

وی با تاکید براینکه تیم فوتبال شهرداری همدان نیازمند حمایت همه جانبه است و انتظار داریم اعضای شورای شهر همدان توجه جدی به این نیاز داشته باشند، اضافه کرد: باید هرچه سریعتر نسبت به انجام تعهدات مالی اعضای تیم اقدام شود و از شهردار می خواهیم که به این خواسته توجه جدی داشته باشد.

نایب رئیس شورای شهر همدان اضافه کرد: باید سایر مسئولان نیز از تیم شهرداری حمایت کنند چرا که نماینده فوتبال این شهر است و نباید صرفا این مسئولیت بر گردن شورا و شهرداری باشد.

وی افزود: نتایج درخشان تیم شهرداری محصول اعتماد به مربی جوان و کاربلد، اتکا به بازیکنان بومی و پشتیبانی بسیار خوب در بحث تیمداری است اما نیاز به حمایت دارد.

وی بیان کرد: شهرداری یکی از تیم های مدعی صعود به شمار می رود اما هر تیمی باید ابزار لازم را برای موفقیت داشته باشد.

وی گفت: هم اکنون دغدغه اصلی این تیم حمایت مالی است و همه دستگاه های اجرایی وظیفه حمایت از این تیم در کنار تیم پاس را دارند و باید به تیم شهرداری نگاه ویژه ای داشت.

کد مطلب 3867675

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