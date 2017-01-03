به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا الیاسی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حمایت های زیادی از تیم فوتبال پاس صورت گرفته است، عنوان کرد: با این حال این تیم از جایگاه اولیه خود سقوط کرد اما باید تیم های فوتبال شهرداری و پاس همدان هر دو در کنار هم مورد حمایت مسئولان قرار گیرند چرا که هر دو تیم آبروی شهر و استان هستند.

محمدرضا الیاسی با اشاره به صعود تیم فوتبال شهرداری همدان به صدر جدول لیگ دسته دو گفت: این تیم با همت مربیان و بازیکنان و با کمترین بودجه و حمایت پیشرفت خوبی داشته و هم اکنون حرفی برای گفتن دارد و نتایج این تیم عالی است و باید ارزش تلاش کادر فنی و بازیکنان را با حمایت به موقع ادا کنیم.

الیاسی تاکید کرد: باید قبل از اینکه تیم فوتبال شهرداری همدان دچار بحران شود مورد حمایت جدی مسئولان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تیم شهرداری با حداقل بودجه بسته شد و کادر فنی و بازیکنان توانسته اند انتظارات را برآورده کنند، بیان کرد: این افتخارآفرینی محصول اعتماد به نیروهای بومی فوتبال همدان است و تلاش تیم ثابت کرد که نتایج درخشان به دست آمده اتفاقی نبوده است.

وی با تاکید براینکه تیم فوتبال شهرداری همدان نیازمند حمایت همه جانبه است و انتظار داریم اعضای شورای شهر همدان توجه جدی به این نیاز داشته باشند، اضافه کرد: باید هرچه سریعتر نسبت به انجام تعهدات مالی اعضای تیم اقدام شود و از شهردار می خواهیم که به این خواسته توجه جدی داشته باشد.

نایب رئیس شورای شهر همدان اضافه کرد: باید سایر مسئولان نیز از تیم شهرداری حمایت کنند چرا که نماینده فوتبال این شهر است و نباید صرفا این مسئولیت بر گردن شورا و شهرداری باشد.

وی افزود: نتایج درخشان تیم شهرداری محصول اعتماد به مربی جوان و کاربلد، اتکا به بازیکنان بومی و پشتیبانی بسیار خوب در بحث تیمداری است اما نیاز به حمایت دارد.

وی بیان کرد: شهرداری یکی از تیم های مدعی صعود به شمار می رود اما هر تیمی باید ابزار لازم را برای موفقیت داشته باشد.

وی گفت: هم اکنون دغدغه اصلی این تیم حمایت مالی است و همه دستگاه های اجرایی وظیفه حمایت از این تیم در کنار تیم پاس را دارند و باید به تیم شهرداری نگاه ویژه ای داشت.