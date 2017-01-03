خراسان رضوی برفی می شود/ هوا تا اوایل هفته آینده سرد خواهد بود

یحیی قائنی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بیشینه دمای امروز مشهد هفت درجه سلسیوس پیش بینی شده که این دما فردا حدود دو درجه افزایش می یابد.

وی در خصوص بارش باران در خراسان رضوی ادامه داد: تاکنون ۱۶ شهرستان خراسان رضوی در ۲۴ ساعت گذشته بارندگی داشته اند.

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی در رابطه با میزان بارش در شهرستان تصریح کرد: بیشترین بارش باران در خواف با ۳۵ میلی متر بارندگی گزارش شده است و گناباد و تایباد با ۲۵ میلی متر بارندگی پس از خواف بیشترین ریزش باران را در این مدت داشته اند.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین سرعت وزش باد در خراسان رضوی مربوط به فریمان با ۵۴ کیلومتر در ساعت گزارش شده است، ادامه داد: همچنین قوچان با دمای یک درجه زیر صفر و تایباد با دمای ۲۳ درجه به ترتیب سردترین و گرمترین شهرستان های خراسان رضوی در طول این مدت بوده اند.

قائنی پور از بارش برف در مناطق سردسیر خراسان رضوی خبر داد و گفت: این سامانه بارشی از سه شنبه شب استان را فرا می گیرد و تا چهارشنبه شب (فردا) ادامه دارد، اما تا اوایل هفته آینده هوا در این استان سرد خواهد بود.

وی با بیان اینکه هم اکنون شاهد بارش پراکنده برف در برخی جاده های خراسان رضوی از جمله قوچان و درگز هستیم، تاکید کرد: پیش بینی می شود شهرستان های قوچان، درگز، چناران، گلمکان و نیشابور با بارش فراگیر برف روبرو شوند.

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: برای نواحی جنوبی خراسان رضوی نیز بارش های رگباری همراه با وزش باد به نسبت شدید تا شدید و در برخی نقاط همراه با گرد و خاک طی امروز و فردا پیش بینی شده است.