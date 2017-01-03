به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی بعدازظهر سه شنبه در صحن شورای شهر همدان با اشاره به پیشنهاد سهم مالیات ارزش افزوده شهرداری‌ها در برنامه ششم توسعه اضافه کرد: طبق قانون تمامی عواید و درآمدهای شهرداری باید توسط این نهاد تأمین و در محل‌های تعیین شده هزینه شود که مسائل در نظر گرفته شده در برنامه ششم با قوانین مغایرت دارد و ظلمی در حق کلانشهرها و نیز مراکز استان‌ها است.

میرزایی اضافه کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به درآمدهای شهرداری تهران به دنبال اجرایی کردن این برنامه هستند تا بتوانند از محل عواید آن اعتباراتی را برای توسعه به نقاط محروم تخصیص دهند در صورتی که این وضعیت برای همه شهرهای بزرگ کشور یکسان نیست.

وی با اشاره به اینکه این موضوع بارها به نمایندگان استان در مجلس منتقل شده و از آنها خواسته شد تا موضوع را مورد پیگیری و اصلاح قرار دهند، اضافه کرد: شهری چون همدان چطور می‌تواند با اصناف تهران مقایسه شود.

در صورت تصویب قانون سهم مالیات ارزش افزوده شهرداری‌ها در برنامه ششم توسعه، آسیبی به کلانشهرها و شهرهای بزرگ وارد خواهد شد وی گفت: عوارض شهری باید برای همان شهرها هزینه شود و در صورت تصویب قانون سهم مالیات ارزش افزوده شهرداری‌ها در برنامه ششم توسعه، آسیبی به کلانشهرها و شهرهای بزرگ وارد خواهد شد و مدیریت شهری تا مدت یک دهه آسیب خواهد دید.

وی همچنین به پیشنهاد تیم فوتبال هنرمندان ایران جهت برگزاری مسابقه جهانی در همدان اظهار کرد: حضور هنرمندان و پیشکسوتان سرشناس جهانی در همدان بزرگترین تبلیغ برای پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین خواهد بود.

سخنگو و رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست شورای شهر همدان نیز با اشاره به اینکه ساماندهی دست‌فروشان خیابان بوعلی به معضل بزرگ شهر همدان تبدیل شده است، گفت: پیاده‌راه‌سازی خیابان بوعلی همدان هزینه کلانی برای مدیریت شهری در برداشته که تاکنون حدود ۹۰ درصد کار پیشرفت فیزیکی داشته و کف سازی تمام شده است.

کامران گردان درباره خرید خودروی برقی برای پیاده راه بوعلی همدان نیز گفت: خودروی برقی که تولید نخبگان و دانشجویان دانشگاه بوعلی سیناست به‌زودی وارد خیابان بوعلی می‌شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با اعلام اینکه ساماندهی دستفروشان به معضل بزرگی در شهر همدان تبدیل شده، اضافه کرد: محل دست‌فروشان در خیابان بوعلی همدان به معضلی تبدیل شده و اگر در زمان مناسب نسبت به ساماندهی آن اقدام نشود دیگر نمی‌توان این معضل را سامان بخشید.

کامران گردان اضافه کرد: شهرداری همدان بودجه قابل توجهی برای خیابان بوعلی هزینه کرده و باید به گونه‌ای عمل کند که بتوان این وضعیت را مدیریت کرد اما متاسفانه به بلوک‌های اجرا شده در این خیابان آسیب وارد شده و شهرداری باید در این زمینه ورود جدی داشته باشد.

ساماندهی پارکینگ ‌های شهر اولویت شورای شهر همدان است

وی در خصوص وضعیت پارکینگ‌های سطح شهر همدان نیز گفت: ساماندهی پارکینگ ‌های سطح شهر یکی از مسائل اصلی و دارای اولویت شورای شهر همدان است که باید جلساتی برگزار و وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.

گردان با بیان اینکه این وضعیت پارکینگ‌های شهر همدان نیازمند ورود جدی و ساماندهی است، عنوان کرد: گرفتن نرخ اضافه از مردم در این پارکینگ‌ها به نام شهرداری همدان تمام می‌شود که باید این روند اصلاح شود.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه به نقش خدمت رسانی پرسنل شهرداری به شهروندان اشاره کرد و اضافه کرد: کارمندان شهرداری خط مقدم برخورد با مردم هستند و بخش عمده ای از رضایتمندی و عدم رضایتمندی مراجعین از نحوه ارتباط و برخورد اسلامی انسانی این بزرگواران ممکن می شود.

باید هر چه سریعتر کارکنان شهرداری تبدیل وضعیت شوند تا رتبه گروهی آنها نیز مشخص شود چرا که این امر باعث افزایش انگیزه در آنها می شود ابراهیم مولوی با تاکید بر تبدیل وضعیت شغلی پرسنل شهرداری اظهار کرد: باید هر چه سریعتر کارکنان شهرداری تبدیل وضعیت شوند تا رتبه گروهی آنها نیز مشخص شود چرا که این امر باعث افزایش انگیزه در آنها شده و متعاقبا رضایتمندی بیشتر شهروندان را نیز به دنبال خواهد داشت که با رضایت شهروندان شور و نشاط اجتماعی ایجاد شده و این امر یکی از ارکان توسعه پایدار شهری و حقوق شهروندی است.

رئیس کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورای شهر همدان نیز با انتقاد از ارسال مطالب تکراری به کمیته فنی گفت: پرونده ها به این کمیته کلان ارسال می شود و باید توجه بیشتری به آن صورت گیرد.

حمید رضا طبی مسرور همچنین بر تعامل بیشتر شرکت های خدمات رسان با شهرداری تاکید کرد و افزود: متاسفانه در برخی از امور شرکت های خدمات رسان با مدیریت شهری همکار ی ندارند که از جمله آن وجود تیرهای برق در پیاده روهاست که جابجایی این تیرها وظیفه شرکت برق بوده اما متاسفانه این شرکت هزینه های جابحایی را برعهده شهرداری قرار داده در صورتی که این امر وظیفه شهرداری نیست.

شهرداری همدان از حالت انفعال خارج شود

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان نیز با انتقاد از عدم همکاری شرکت های خدمات رسان با مدیریت شهری اظهار کرد: شهرداری رئیس شهر بوده و باید پیگیر انجام امور شهری باشد تا خدمات به شهروندان به نحو احسن ارائه شود.

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای شهر همدان اظهار داشت: شهرداری همدان علی رغم اینکه خدمات رسانی بالایی در سطح شهر دارد اما در آمار و نظرسنجی‌های استانداری بدترین وضعیت را از نظر رضایت مراجعان به خود اختصاص داده چراکه بخشی از آن تاوان ندانم‌کاری سایر دستگاه‌هاست.

محمد تبریزی با تاکید بر اینکه شهرداری باید از حالت انفعال خارج شود، اضافه کرد: شهرداری سیاست زده شده است و افرادی که باید به عنوان نمایندگان دولت وارد شده و مشکلات را حل کنند کنار ایستاده‌اند.

تبریزی همچنین به معضلات دست فروشان در خیابان بوعلی اشاره کرد و گفت: این مشکلات آفتی برای مدیریت شهری شده و باید هر چه سریعتر ساماندهی شوند.

وی با انتقاد از اخذ هزینه پارکینگ از مراجعین در نهادها و کاربریهای مختلف همچون بیمارستانها و مجتمع های تجاری یا بسته بودن درب پارکینگ ها اظهار کرد: وقتی یک سازمان یا ارگانی شروط احداث آن برای صدور پایان کار ایجاد تعداد مشخصی پارکینگ رایگان برای مراجعین است اخذ پول پارک خودرو از مراجعین یا بسته بودن درب پارکینگ ها خلاف بوده و ریاست شورای شهر همدان باید برخورد کامل با این ارگانها و نهادها تاکید نماید.

تبریزی در ادامه با بیان اینکه آلودگی نیروگاه مفتح برای همدان بوده و برق آن برای شهرهای دیگر است، اضافه کرد: نیروگاه مفتح هزار مگاوات برق تولید می‌کند که همدان در ایام پیک ۳۰۰ مگاوات مصرف می‌کند ولی ۷۰۰ مگاوات به سایر استان‌ها می‌رود.

ضرورت تهیه پیوست فرهنگی و اجتماعی برای طرح پیاده راه خیابان بوعلی

علی رضایی دیگر عضو شورای شهر همدان نیز از عملکرد شهرداری در اجرای طرح پیاده راه خیابان بوعلی تشکر کرد و گفت: تهیه پیوست فرهنگی و اجتماعی یکی از ضرورتهای راه اندازی خیابان بوعلی است که شهرداری باید در این زمینه اقدام کند.

رضایی به لایحه دولت در خصوص سهم ارزش افزوده شهرداریها در برنامه ششم توسعه هم اشاره کرد و گفت: در صورت تصویب این لایحه شهرداریها از یک نهاد عمومی و مردمی به نهاد دولتی تبدیل می شوند که این معضلی برای شهردهرهای کل کشور است.

علی اکبر نظری دیگر عضو شورای شهر همدان هم با اشاره به گستره فعالیت شهرداری در خدمات رسانی به شهروندان اظهار کرد: شهر قابل تعارف نیست و باید با جدیت در امر مدیریت شهری وارد شد.

نظری بر رسیدگی به وضعیت سد معبر و ساماندهی دستفروشان سطح شهر تاکید کرد.

همدان گزینه میزبانی از مسابقات جهانی فوتبال هنرمندان است

در ادامه جلسه مدیرعامل باشگاه هنرمندان ایران با بیان اینکه همدان و کیش گزینه میزبانی از مسابقات جهانی فوتبال هنرمندان هستند که اولویت باشگاه هنرمندان برگزاری مسابقات در همدان است، گفت: باشگاه هنرمندان ایران بنیانگذار مسابقات جهانی هنرمندان شده و دو دوره گذشته آن را در تهران و جزیره قشم برگزار کرده و دور سوم مسابقات با شعار «هنر، ورزش و انسانیت» برگزار خواهد شد.

حسین یاریار با اشاره به اینکه قرار است دور سوم مسابقات جهانی فوتبال هنرمندان با حضور ۱۰ تیم از ۲۴ بهمن تا اول اسفند در ایران برگزار شود، افزود: امسال بنا بر این است تا ۲۰۰ هنرمند و ورزشکار مشهور دنیا برای این مسابقات به ایران سفر کنند که در این دوره از مسابقات بیانیه‌ای برای نفی تروریسم و مبارزه با مواد مخدر صادر می‌شود.

یاریار با اشاره به اینکه این ورزشکاران در مجموع ۵۰ میلیون نفر دنبال‌کننده (فالوور) در شبکه‌های اجتماعی دارند، اظهار داشت: صدور بیانیه و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی این افراد می‌تواند تاثیرگذاری بالایی داشته باشد که نباید از این موضوع به راحتی عبور کرد.

وی با بیان اینکه همدان شهری با آثار تاریخی و فرهنگی بسیاری است که اگر این هنرمندان و ورزشکاران به همدان سفر کنند می‌توانند سفیران فرهنگی و توریستی برای همدان در کشورهای خود باشند، یادآور شد: این دوره از مسابقات پخش تلویزیونی جهانی و پخش زنده اینترنتی دارد و فرصت بسیار مناسبی است که همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین در این زمینه ورود پیدا کند.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد تا نسبت برگزاری مسابقه تیم فوتبال هنرمندان ایران در همدان با پیگیری هماهنگی و تصمیم گیری لازم صورت پذیرد.