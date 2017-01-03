رامین جعفرنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه ملی طرح خادم یک تلاش دسته جمعی برای آموزش خانواده های ایرانی است که در برابر حوادثی که آنها را تهدید می کند آماده شوند.

وی افزود: از آنجا که خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی نقش عمده ای در پیدایش جامعه و عملکرد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن دارد شعار عمومی این برنامه «خانواده آماده، جامعه آماده» است.

رئیس جمعیت هلال اجمر شهرستان جهرم با اشاره به اینکه بدنه اصلی برنامه خادم را داوطلبانی تشکیل می دهند که برای سلامت هر چه بیشتر جامعه تلاش می کنند، بیان کرد: در این برنامه داوطلبان پس از آنکه آموزش های لازم را می بینند، برای آموزش دادن به مردم به درب منازل آنان مراجعه می کنند.

وی سهمیه شهرستان جهرم برای اجرای این برنامه در سال جاری را یک هزار خانوار است که بصورت تصادفی انتخاب می شوند، اظهار کرد: در ۱۲ ماه آینده مربیان داوطلب جمعیت هلال احمر که دارای کارت شناسایی معتبر نیز هستند با ۱۲ بار مراجعه به منازل، نکات ایمنی و مشکلات سازه ای منزل، رسم نقشه خطر بلایا را به سرپرست خانواده آموزش می دهند.

جعفرنژاد گفت: این طرح ملی از بیستم دی ماه جاری آغاز می شود.