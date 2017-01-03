دومین جشنواره «نفس های شهر» برگزار می شود/ سلامت مردم خط قرمز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران (سامات)، ناصر مهردادی ارائه تصویر ایده آل شهری با هوای پاک، سبک زندگی و اخلاق محیط زیستی، آسیب شناسی موضوع آلودگی هوای کلان شهرها، بازنمایی اثرات مخرب آلودگی هوا بر محیط زیست و نشاط اجتماعی را از جمله محور های این جشنواره برشمرد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه آلودگی هوا نیازمند توسعه فرهنگ عمومی و مشارکت عمومی در کنار اقدامات اجرایی و پیشگیرانه هستیم، گفت: نقش هنر و حضور هنرمندان در اطلاع رسانی مفاهیم زیست محیطی می تواند نحوه تاثیرگذاری اجتماعی و آگاهی بخشی را تقویت کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه رسیدگی به موضوع آلودگی هوا در تهران و دیگر شهرهای کشور از موضوعات و اولویت های اصلی دولت و سازمان حفاظت محیط زیست است، اظهار داشت: شکل گیری و برپایی جشنواره های تخصصی در حوزه محیط زیست باعث ایجاد فضای صمیمی و تعامل اثربخش میان گروه های اجتماعی مختلف من جمله هنرمندان، فعالان اجتماعی، اعضای تشکل های غیردولتی، اصحاب رسانه و مسئولین اجرایی و دولتمردان می شود.

مهردادی ایفای نقش هنرمندان و علاقمندان در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی عمومی پیرامون موضوع جشنواره را یکی از اهداف اصلی این جشنواره دانست و تصریح کرد: ایجاد زمینه تعامل و همفکری بیشتر اندیشمندان حوزه هنر با دستگاه محیط زیست از طریق خلق آثار ارزشمند، ماندنی و گرانبها و همچنین ارتقاء سطح دانش و فرهنگ عمومی جامعه نسبت به اهمیت موضوع جشنواره و ارائه راهکارهایی برای رفع معضل آلودگی هوا در کلان شهر با زبان هنر از جمله اهداف دیگر این جشنواره خواهد بود.

وی افزود: در حوزه محیط زیست به خصوص آلودگی هوا، منفعت عمومی و سلامت مردم خط قرمز است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه واحدهای غیر مجاز با عنوان واحد صنعتی در تهران در کنار منابع متحرک زمینه ساز آلودگی بیشتر هوا هستند، خاطر نشان کرد: به طور جد به دنبال ساماندهی این واحدها هستیم و این امر نیازمند جدیت در پیگیری و اجرای برنامه های هدفمند است.

مهردادی با بیان اینکه همچنان حجم زیادی از خودروهای در حال تردد در سطح شهر تهران دارای استاندارد یورو 2 هستند که آلودگی به همراه دارند، گفت: باید الگوی رفتاری در استفاده کمتر و ضروری از خودروهای شخصی و استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی و تقویت این بخش توسعه و گسترش یابد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار داشت: از عموم شهروندان بویژه هنرمندان دعوت می کنیم تا با شرکت در این جشنواره، دغدغه خود را نسبت به آلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین معضلات و مشکلات کلانشهرها نشان دهند.

وی در پایان یادآور شد: این جشنواره در سطح ملی با همکاری استانداری تهران، دانشگاه جامع علمی و کاربردی و شرکت آسان پرداخت با این اداره کل در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

این گزارش می افزاید: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به منظور شرکت در این جشنواره می توانند به سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و شرکت آسان پرداخت به نشانی اینترنتی www.tehran-doe.ir و www.asanpardakht.ir/nafas مراجعه و مراحل ثبت نام خود را تکمیل کنند.

گفتنی است در آیین اختتامیه این جشنواره به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.