امنیت اخلاقی جامعه در معرض حملات دشمن است/ نظارت بر فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان قم که در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، یاد و خاطره حماسه ۱۹ دی را گرامی داشت و اظهار داشت: واقعه ۱۹ دی سال ۵۶ بود که جرقه آن در قم زده شد و به سرعت سراسر کشور را فراگرفت و منجر به پیروزی ۲۲ بهمن ۵۷ شد.

وی با بیان اینکه عدالت هدف نهایی ارسال انبیاء و نزول کتاب‌های آسمانی بوده است که برای تحقق آن در جامعه امروزی راه حل‌هایی وجود دارد، گفت: بنا بر گفته امیرالمؤمنین تحقق عدالت باید در یک بستر نرم، همراه عمل و برخی مواقع همراه با بخشش و چشم پوشی در یک مسیر میانه رو باشد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه تحقق عدالت تنها بر عهده قوه قضائیه نیست، افزود: قوه قضائیه می‌تواند محور باشد و قوای دیگر، نیروهای اطلاعاتی، نظامی و امنیتی نیز در تحقق عدالت و اقامه قسط سهم و مسئولیت دارند.

وی تغییر پست‌ها را امری طبیعی دانست و ادامه داد: از آن‌جایی که پست دادستانی بسیار حساس و گاهی خسته کننده است لذا از رسالت‌های ما این است تا دادستان‌هایی که بیش از ۱۰ سال خدمت کرده‌اند را تغییر و از نیروهای جدیدتر استفاده نماییم.

تأکید بر تکریم ارباب رجوع

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه دادستان در مقام صدور حکم نیست، گفت: مرجع نظام خواهی عامه مردم و احقاق حقوق آنها از مهم‌ترین وظایف یک دادستان است و دادستان جدید قم باید تکریم ارباب رجوع را مهم‌ترین شاخصه کاری خود قرار دهد و با سیاست‌های قضایی خود مشکلات را حل نماید.

وی با اشاره به اینکه دادستان باید نسبت به حقوق جامعه اهتمام جدی داشته باشد، تصریح کرد: خوشبختانه در قانون جدید نواقص رفع و وظایف دادستان‌ها به خوبی تبیین شده است لذا دادستان باید با دور اندیشی و تدبیر نسبت به مسائل کلان جامعه و شهر برنامه ریزی کند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در جامعه واقعیت‌هایی وجود دارد که نباید از چشم مسئولان دور باشد، گفت: مسئولان باید این مسائل را نه بزرگ‌تر و نه کوچک‌تر از آنچه که هستند ببینند و برنامه‌ریزی‌ها باید بر اساس واقعیت‌ها باشد.

وی با تأکید بر اینکه تصمیم دادستان به عنوان مدافع حقوق عامه با تدبیر و دور اندیشی باید باشد، عنوان کرد: ابزاری برای دادستان‌ها در مواقع لزوم در اختیارشان قرار می‌گیرد مانند نیروی انتظامی، اطلاعاتی که با وجود این ابزار وجود ناامنی در شهرها از دادستان‌ها پذیرفته نیست.

رشد اقتصاد مقاومتی با امنیت اقتصادی مسیر می‌شود

حجت الاسلام منتظری امنیت جانی، مالی، اخلاقی و سیاسی را مهم‌ترین حوزه‌های امنیتی دانست و افزود: دادستان باید برای برقراری امنیت تلاش کند به عنوان مثال اگر می‌خواهیم اقتصاد مقاوتی رشد کند باید بستر اقتصاد ما از امنیت لازم برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه از لحاظ سیاسی، عمومی و اقتصادی تا حدود زیادی از امنیت خوبی برخوردار هستیم، گفت: از لحاظ اخلاقی به شدت در معرض حملات دشمن قرار داریم و از نظر امنیت اخلاقی مشکل داریم که گاهی هم وجهه حزبی و سیاسی به مسائل فرهنگی و اخلاقی کار را سخت‌تر می‌کند.

دادستان کل با بیان اینکه دشمن از طرق گوناگون شبیخون خود را می‌زند و اعتماد و اعتقاد مردم را نشانه می‌رود، ابراز داشت: این خطر جدی است که جامعه ما را تهدید می‌کند و اگر مسئولان متوجه آن نباشند ضربه خواهیم خورد.

خطر فرهنگی و اخلاقی جامعه ما را تهدید می‌کند

وی با تأکید بر اینکه امروز خطر بزرگی که جامعه ما را تهدید می‌کند خطر فرهنگی و اخلاقی است و بستر آن هم امروز با وجود فضاهای مجازی به آسانی فراهم شده است و گاهی سیاسی و جناحی می‌شود، گفت: با وجود اینکه از مدت‌ها قبل شورای عالی فضای مجای تشکیل و اساسنامه آن تدوین شده است اما هم در دولت قبل و هم در این دولت مشکلاتی با این شورا داشته‌اند.

حجت الاسلام منتظری با این بیان که امروز فضای مجای و محتوای آن به گونه‌ای است که به طور قطع و مسلم یک آسیب جدی را به جامه و کشور وارد می‌سازد، گفت: می‌طلبد مسئولان برای برخورد با این آسیب که قتلگاه جوانان شده است ستاد بحران تشکیل دهند و تمام توان خود را برای تشکیل شبکه ملی و حذف شبکه‌های مخرب قرار دهند و در دادستانی کل کشور معاونتی برای رصد فضاهای مجازی تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین سرمایه نظام برای تداوم انقلاب اعتقاد واعتماد مردم است و نباید این اعتماد با یک سری مسائل جناحی از دست برود، توضیح داد: عده‌ای به دنبال جناحی و برزگ نمایی کردن مسائل‌ هستند مانند همین موضوع گور خواب‌ها که رسانه‌های بیگانه روی آن مانور زیادی دادند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه قم‌ ام القرای جهان اسلام و استقرار مرجعیت است، تصریح کرد: خطرات خاصی این شهر را تهدید می‌کند و دشمن از حوزه‌ها غافل نیست و قطعا از عوامل نفوذ خود استفاده خواهد کرد لذا مسئولان باید از این زاویه نیز به قم نگاه کنند.

وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال تضعیف رهبری است و این کار را از امام راحل نیز شروع کرده است، گفت: در مسئله نشر فایل صوتی قام مقام معزول و مصاحبه فرزند وی با صدای آمریکا و یک مجری بهایی شاهد این موضوع هستیم که از سوی قوه قضائیه پیگیری خواهد شد.