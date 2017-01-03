دستگیری قاتلان زن ۴۰ ساله زهکی در کمتر از ۲۴ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ محمد محمدی منش اظهار داشت: کاراگاهان پلیس بامداد روز گذشته از قتل مسلحانه خانمی ۴۰ ساله در منزلش بر اثر اصابت گلوله با خبر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زهک افزود: بلافاصله پس از وقوع این قتل اقدامات تخصص کاراگاهان پلیس شروع شد و در همان ساعات اولیه وقوع جرم، کاراگاهان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی ردپاهایی از دخالت یکی از بستگان مقتول در این رابطه را به دست آوردند.

وی تصریح کرد: کاراگاهان پلیس با پیگیری سرنخ های به دست آمده، محل سکونت این فرد را شناسایی کردند و صبح امروز وی را در منزلش در شهرستان زهک در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده که ۳۲ سال سن دارد در تحقیقات تخصصی پلیس به این قتل به وسیله یک قبضه سلاح کمری با همکاری یکی از بستگانش اعتراف کرد.

محمدی منش با اشاره به اینکه همدست دیگر این متهم، که ۳۰ سال سن دارد در ادامه رسیدگی به این پرونده دستگیر شد، در خصوص انگیزه متهمان از ارتکاب این قتل گفت: متهمان در تحقیقات تخصصی پلیس،انگیزه خود از اجرای این قتل را اختلافات مالی با همسر مقتول اعلام کردند