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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

معاون حقوقی قوه قضائیه:

ضرورت حفاظت حداکثری از اسناد مهم و ملی قضایی

ضرورت حفاظت حداکثری از اسناد مهم و ملی قضایی

معاون حقوقی قوه قضائیه با منحصر به فرد خواندن گنجینه اسناد قضایی بر ضرورت اعمال دقت و نظارت کارآمد در انجام طرح ساماندهی اسناد و بایگانی های راکد قوه قضاییه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضائیه، ذبیح اله خدائیان با حضور در اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، ضمن بازدید از بخش های مختلف اسنادی این اداره کل گفت: طرح ساماندهی اسناد و بایگانی های قوه قضاییه که در سراسر کشور اجرا می شود به عهده این اداره کل است که با توجه به ویژگی ها و مختصاتی که این طرح از آن برخوردار است وظیفه ی خطیری به شمار می رود.

خدائیان افزود: ما در بایگانی های راکد قضایی با گنجینه ای ارزشمند و منحصر به فرد از اسناد مهم و ملی روبرو هستیم که گاه قدمت آنها به بدو تشکیل عدلیه باز می گردد، این اسناد دهه ­های متمادی و تا زمان اجرای طرح ساماندهی کشف نشده باقی مانده بود و در شرایط و وضعیتی غیراستاندارد و نامناسب نگهداری می شد.

این مقام قضایی با بیان این امر که اجرای طرح یاد شده در کنار سایر دستاوردهای برجسته و چشمگیری که نصیب دستگاه قضایی کرد موجب شناسایی و بازیابی اسناد مذکور شد، تصریح کرد: اهمیت این اسناد به گونه ای است که به حق می توان مدعی شد قسمتی از تاریخ کشور در آنها نهفته است و بی تردید با آسیب دیدن یا نابودی آن، جایگزینی برای آنها یافت نخواهد شد.

وی در معرفی اسناد مهم و ملی شناسایی شده اظهار داشت: ردپای بسیاری از جریان های سیاسی، فعالیت و مبارزات علما، روحانیون وشخصیت های فعال و برجسته تاریخ معاصر کشور در این اسناد قابل مشاهده است و علاوه بر آن این گنجینه را مجموعه ای از تصاویر، اشیا و سایر مدارک غنی ترمی سازد.

معاون حقوقی قوه قضاییه با تبیین اهمیت و ضرورت حفاظت و بهره برداری از این اسناد در حوزه های مختلف مطالعاتی، پژوهشی خاطرنشان کرد: به طور قطع بهره برداری از این نوع اسناد منحصر به این بعد نیست و در عرصه های مختلفی می توان از آنها بهره برد، به عنوان مثال به این اسناد می توان به عنوان منابع ارزنده ای درتأمین محتوای برخی تولیدات و آثار نمایشی و مجموعه های تاریخی با محوریت تاریخ معاصر ایران نگریست.

وی با لحاظ اهمیت این اسناد و منحصر به فرد بودن گنجینه اسناد قضایی بر ضرورت اعمال دقت بسیار در روند ساماندهی و فرایندهای مختلف پالایش، ثبت اطلاعات دررایانه و اسکن تأکید کردو گفت: این مهم موجب پاسداری و حفاظت از گنجینه اسنادی دستگاه قضایی خواهد شد لذا متضمن انجام نظارت دقیق و آموزش نیروهای مجری طرح در سراسر کشور به خصوص در بحث مربوط به آیین نامه ساماندهی است.

خدائیان تصریح کرد: نظربه اهمیت این گنجینه، همگی مسئولیت شرعی و قانونی داریم که دقت حداکثری را در اجرای این طرح و حفظ اسناد و مدارک ارزشمند شناسایی شده اعمال کنیم، بنا براین روند نظارتی در امر ساماندهی باید بسیار کارآمد و قوی باشد و بازرسان در این حوزه علاوه بر پرهیز از شتابزدگی درروند نظارت، باید از دقت و تیزبینی لازم برخوردار باشند تا بتوانند ضعف ها و نقاط آسیب زا را در این قسمت رصد کنند که به طور قطع در پیشبرد طرح بسیار موثر واقع می شود.

کد مطلب 3867696

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