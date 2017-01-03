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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۹

۴ قاچاقچی موادمخدر توسط پلیس مرکزی دستگیرشدند/کشف ۶۸کیلوگرم تریاک

۴ قاچاقچی موادمخدر توسط پلیس مرکزی دستگیرشدند/کشف ۶۸کیلوگرم تریاک

اراک- جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف ۶۸ کیلوگرم تریاک و دستگیری چهار قاچاقچی مواد مخدر در عملیات پلیس این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، یوسف سپهوند اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر در یکی از شهرستان های استان از جابجایی مقادیری مواد مخدر به وسیله یک دستگاه خودروی کامیون مطلع شدند و برنامه ریزی برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان آغاز شد.

وی افزود: خودروی موردنظر در یکی از محورهای مواصلاتی استان شناسایی و ۳۰کیلوگرم ماده مخدر تریاک که به شکل ماهرانه ای در زیر بار پرتقال جاسازی شده بود کشف شد.

سپهوند تصریح کرد: در این عملیات دو نفر دستگیر و دو دستگاه خودرو از قاچاقچیان توقیف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: همچنین ماموران مبارزه با مواد مخدر استان از فعالیت دو قاچاقچی مواد مخدر که در سطح کشور به صورت گسترده فعالیت می کردند مطلع شدند و بلافاصله تمهیدات لازم برای دستگیری آنان آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: افراد مورد نظر که در حال جابجایی یک محموله مواد مخدر بودند، در یکی از استان های جنوبی کشور شناسایی شدند و مشخص شد که قاچاقچیان مذکور با دو دستگاه خودروی سواری در حال انتقال مواد مخدر به مرکز کشور هستند.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد: بلافاصله تیمی از ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با هماهنگی دستگاه قضایی به محل عبور محموله مواد مخدر اعزام و موفق شدند در عملیاتی مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تهران، خودروهای مذکور را در ورودی استان تهران شناسایی و متوقف و در بازرسی از آنها ۳۸ کیلوگرم ماده مخدر تریاک را کشف کنند.

سپهوند یادآور شد: در این عملیات نیز دو نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 3867700

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