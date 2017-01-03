کشف محموله بزرگ تلفن همراه قاچاق در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار "منوچهر امان اللهی" در تشریح این خبر بیان داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه یک باند فعال در امر قاچاق کالا در شهرستان جوانرود تشکیل شده و اخیراً اقدام به خریداری یک محموله کالای قاچاق (گوشی های تلفن همراه) از اکراد عراقی کرده است و با عبور از معابر غیر مجاز مزری وارد شهرستان مذکور شده و قصد انتقال آن به استان های مرکزی کشور را دارد، موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: متهم که برای از بین رفتن ظن پلیس، به همراه اعضای خانواده اقدام به حمل کالای قاچاق کرده بود، با استفاده از اقدامات فنی و اطلاعاتی محور تردد وی شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی، یک تیم عملیاتی از پرسنل اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی مرکز استان به محور تردد قاچاقچیان اعزام شد.

مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: مأموران انتظامی موفق شدند خودروی مذکور را در محور جاده قزانچی، پس از چندین ساعت کنترل نامحسوس، مشاهده و توقیف کنند.

سردار امان اللهی ادامه داد: پس از بازرسی از خودرو تعداد ۲۹۷ دستگاه انواع گوشی قاچاق فاقد مدارک مثبته گمرکی که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بودند، کشف شد.

وی گفت: طبق نظر کارشناسان ارزش ریالی محوله مکشوفه بالغ بر سه میلیارد ریال است و در این راستا یک نفر متهم دستگیر و به همراه کالای مکشوفه و خودروی حامل بار قاچاق به پلیس آگاهی منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه پرونده کماکان تحت رسیگی قرار دارد، اظهار داشت: مرزی بودن استان کرمانشاه زمینه قاچاق کالا را برای برخی افراد سودجو فراهم کرده است، اما نیروی انتظامی با همه توان و امکانات و برابر قوانین در مقابل قاچاقچیان ایستاده است و در راستای حراست از تولیدات داخلی، از هیچ کوششی فروگذاری نخواهد کرد.