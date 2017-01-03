نقد و بررسی آلبوم «آن روزها» در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی آلبوم موسیقی «آن روزها» به آهنگسازی احسان ذبیحی فر ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه به همت کانون موسیقی فرهنگسرای ارسباران با حضور احسان ذبیحی فر آهنگساز و نوازنده، محمدرضا فیاض پژوهشگر و احسان امامی نوازنده تار در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

در این برنامه، قطعاتی از آلبوم از جمله قطعه «آذر» ساخته حمید قنبری با تکنوازی سنتور سیاوش کامکار به صورت زنده اجرا خواهد شد.

آلبوم «آن روزها» اثر گروه موسیقی «مهتاب» به تازگی با صدای فریدون پوررضا، بهرام باجلان، مجتبی عسگری و وحید تاج و به همت مؤسسه فرهنگی- هنری ماهور روانه بازار شده است. در این اثر حمید قنبری نوازنده سازهای کوبه ای، حامد افشاری نوازنده قیچک باس، سیاوش کامکارنوازنده سنتور، احسان امامی نوازنده تار و عود، ترگل خلیقی نوازنده رباب، علی داوری نوازنده نی و احسان ذبیحی فر نوازنده کمانچه به عنوان اعضای گروه اجرایی حضور دارند ضمن اینکه ارسلان کامکار هم به عنوان نوازنده مهمان این گروه را همراهی کرده است.

نشست معرفی، نقد و بررسی آلبوم موسیقی «آن روزها» به آهنگسازی احسان ذبیحی فر چهارشنبه ١٥ دی، ساعت ١٧ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.