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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷

رئیس پلیس آگاهی لرستان:

محموله آبمیوه قاچاق در خرم‌آباد توقیف شد

محموله آبمیوه قاچاق در خرم‌آباد توقیف شد

خرم آباد - رئیس پلیس آگاهی استان لرستان از توقیف یک محموله قاچاق آب میوه در آزاد راه خرم آباد - پل زال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس نظری به خبرنگاران گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر عبور خودروی حامل بار قاچاق در آزادراه خرم آباد پل زال بلافاصله ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه ماموران حین کنترل خودروها، یک دستگاه کامیون کشنده را توقیف کردند، افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۹ هزار و ۲۶۸ عدد انواع آبمیوه و شربت ویتامین خارجی قاچاق که از استان های جنوبی به مقصد پایتخت بارگیری شده بود، کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان لرستان با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، گفت: کارشناسان ارزش محموله قاچاق کشف شده را یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال اعلام کردند.

سرهنگ نظری بیان داشت: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 3867707

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