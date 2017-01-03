به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست کارگروه تدوین برنامههای پنج ساله معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما با حضور رییس کارگروه علی دارابی معاون امور استانهای رسانه ملی و دیگر اعضا برگزار شد.
مجید ملکی تبار، عباس فاطمی نویسی، علی طلوعی، مهدی آذرمکان، مسعود احمدی افزادی، علی صادق مقدسی، مسعود مجرد، مریم جلالی، محسن بنی هاشمی و حسین صابری مقدم از اعضای اصلی این کارگروه هستند.
از مباحث مطرح شده در این نشست میتوان به لزوم پایش سرمایهها و ظرفیتها در استانها با تکیه بر آیندهپژوهی، توسعهمحوری و مدیریت جهادی اشاره کرد.
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