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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۴۴

در دوازدهمین جشنواره تئاتر بسیج

یثربی و خانیان و قادری نمایشنامه های برتر را انتخاب می کنند

یثربی و خانیان و قادری نمایشنامه های برتر را انتخاب می کنند

چیستا یثربی، جمشید خانیان و نصرالله قادری به عنوان هیأت انتخاب بخش مسابقه نمایشنامه نویسی دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریور ماه امسال کارگاه های نمایشنامه نویسی جشنواره در ۱۰ منطقه کشوری برگزاری شد و از این میان ۸۸ اثر برای حضور در بخش نمایشنامه نویسی تولید شده اند که هیأت انتخاب این بخش متشکل از چیستا یثربی، جمشید خانیان و نصرالله قادری آثار برتر را انتخاب می کنند.

همچنین پیش از این آقایان احمد جولایی، یدالله وفاداری و محمود فرهنگ بازخوانی ۱۲۸ اثر صحنه ای و خیابانی سراسر کشور را بر عهده داشته اند که از این میان به تفکیک ۶۶ اثر صحنه ای و ۲۲ اثر خیابانی جهت اجرای عموم در استان خود پذیرفته شده اند.

دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج به دبیری کوروش زارعی، بهمن ماه سال جاری برگزاری می شود.

کد مطلب 3867715
فریبرز دارایی

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