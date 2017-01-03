یثربی و خانیان و قادری نمایشنامه های برتر را انتخاب می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریور ماه امسال کارگاه های نمایشنامه نویسی جشنواره در ۱۰ منطقه کشوری برگزاری شد و از این میان ۸۸ اثر برای حضور در بخش نمایشنامه نویسی تولید شده اند که هیأت انتخاب این بخش متشکل از چیستا یثربی، جمشید خانیان و نصرالله قادری آثار برتر را انتخاب می کنند.

همچنین پیش از این آقایان احمد جولایی، یدالله وفاداری و محمود فرهنگ بازخوانی ۱۲۸ اثر صحنه ای و خیابانی سراسر کشور را بر عهده داشته اند که از این میان به تفکیک ۶۶ اثر صحنه ای و ۲۲ اثر خیابانی جهت اجرای عموم در استان خود پذیرفته شده اند.

دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج به دبیری کوروش زارعی، بهمن ماه سال جاری برگزاری می شود.