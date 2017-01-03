شهرداری بجنورد ۴۵ میلیارد تومان از ادارات و نهادها طلب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان دژهوت ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی با بیان اینکه یکی از دغدغه های شهرداری تامین منابع مالی برای اجرای پروژه های شهری، عمرانی وهزینه های نگهداری شهر است، اظهارکرد: امسال ۱۳۰ میلیارد تومان بودجه برای شهرداری پیش بینی شده که ۳۰ میلیارد تومان از این بودجه را پیش بینی کردیم تا از طریق دریافت مطالبات ادارات تامین کنیم.

دژهوت با بیان اینکه میزان مطالبات ادارات ۲۰ درصد ازبرنامه ریزی های شهرداری را شامل می شود که تاکنون محقق نشده است، افزود: اخیرا اعلام شده برای دریافت مطالبات می توانیم از اسنادخزانه استفاده کنیم که با این موضوع موافقت کرده ایم.

وی تصریح کرد: شهرداری با تفکر سیستمی و درک متقابل از کاستی ها و مشکلات، خودرا ملزم به تعامل با دستگاه ها می داند و هیچ گاه نخواسته برای دریافت مطالبات خود از روش قهرآمیز استفاده کند وشهرداری نیز از ادارات انتظاردارد با همین رویکرد برای تسریع در اجرای پروژه ها به فکر پرداخت بدهی خود باشند.

تا پایان امسال ۹۰ درصد ازپروژه های نیمه تمام اجرایی خواهد شد

شهرداربجنورد با بیان اینکه شهرداری را با بدهکاری ۷۰ میلیارد تومانی تحویل گرفته است، گفت: طی ۹ ماه نخست امسال ۵۲ میلیارد تومان از وصولی شهرداری در قالب عوارض وغیره برای اجرای پروژه ها وصول شده است.

دژهوت تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از پروژه ها دارای پیشرفت ۷۰ درصدی هستند و ۳۰ درصد ازاین پروژه ها باقی مانده که پیش بینی می شود تاپایان امسال، ۹۰ درصد از پروژه ها اجرایی شود.

وی درباره بدهی های شهرداری گفت: بدهی شهرداری مربوط به سال گذشته است که بخش زیادی از این بدهی ها پرداخت شده و تا پایان آبان ماه امسال توانستیم ۱۲ میلیارد تومان ازمیزان بدهی شهرداری را پرداخت کنیم.

شهرداربجنورد اظهارکرد: بخش عمده بدهی ها از طریق فروش زمین های بانک املاک پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه با وجود بدهی و کمبود اعتبار روند اجرایی پروژه های عمرانی تضعیف نشده است، افزود: بازگشایی معابر، بهسازی حواشی شهر به منظورتعادل بخشی، ایمن سازی و توزیع عادلانه خدمات شهرداری در سطح شهر از مهم ترین اولویت های شهرداری طی امسال است.

دژهوت با اشاره به دوشنبه بازاربجنورد گفت: تا پایان ماه جاری مکان جدید دوشنبه بازار با نام بازار روز جانمایی می شود.

وی با اشاره به اینکه امسال تمام حقوق کارکنان پرداخت شده است، تصریح کرد: از سال گذشته چهار ماه از حقوق کارگران فضای سبز، اتوبوسرانی و پسماند پرداخت نشده بود که حقوق دو ماه ازمعوقات کارگران فضای سبز، اتوبوس رانی وپسماند پرداخت شده و دو ماه نیز باقی مانده است.

شهرداربجنورد گفت : ازابتدای امسال تا کنون ۵۳ مورد بازگشایی معابر در منطقه دو شهرستان بجنورد و هفت مورد در منطقه یک، و ۱۰ مورد در شهرداری مهر انجام شده است.

دژهوت تصریح کرد: تا پایان امسال یک هکتار ازاملاک فرودگاه نیز به طور توافقی بازگشایی می شود.

وی درباره ساخت پایانه مسافربری بجنورد گفت: درحال حاضربه دنبال تملک اراضی برای ساخت این پایانه هستیم که بخشی از توافق ها برای تملک زمین انجام شده وبه دنبال آماده کردن نقشه های اجرایی این پروژه هستیم تاعملیات اجرایی این پروژه را از سال ۹۶ آغازکنیم.