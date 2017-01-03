به گزارش خبرگزاری مهر، «خشت و خشم» مستندی ۴۵ دقیقه‌ای به کارگردانی مشترک فضل‌الله تاری و امیر امیری است که خسارت وارد شده به آثار هنری ایران در جنگ تحمیلی با عراق را به تصویر می‌کشد.

فضل‌الله تاری در این باره گفت: تهران، اصفهان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان و آذربایجان غربی هفت استانی هستند که بیشترین آسیب را به لحاظ تخریب آثار هنری در طول جنگ تحمیلی دیده‌اند و در این مستند، بر وضعیت فعلی این آثار متمرکز شده‌ایم.

وی افزود: براساس یکی از مواد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻻﻫﻪ دﺷـﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺼـﻤﺎﻧﻪ، ﺳـﺮﻗﺖ، ﻏﺎرت ﯾﺎ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ از اﻣﻮال ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ مانند ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد، آﺛﺎر ﻫﻨﺮی، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، آرﺷﯿﻮ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮال در آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ مانند ﻣﻮزه، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﻣﺨﺰن و ﻣﺄﻣﻦ و ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ خودداری کند. اما دشمن بعثی این قانون بین‌المللی را زیرپا گذاشت و ضرباتی به آثار تاریخی چون چغازنبیل وارد کرد که حتی برخی از آن‌ها، امروز که از این آثار سخن می‌گوییم، وجود خارجی ندارند.

این مستندساز عنوان کرد: ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد و این دادگاه پرونده‌ای تشکیل داد که ما در مستند «خشت و خشم» ماجراهای این پرونده را روایت می‌کنیم. به همین دلیل باید با استفاده از مواد آرشیوی به دست آمده و متون تحقیقاتی فیلمنامه‌ای بنویسیم که بتوان براساس آن با برنامه‌ای دقیق فیلمبرداری را پیش برد، چرا که احتمالاً برای به تصویر کشیدن آثار مدنظر باید به ۲۱ شهر سفر کنیم و می‌بایست هزینه‌ها را به حداقل برسانیم.

وی درباره پژوهش‌های انجام شده برای ساخت این مستند عنوان کرد: با توجه به فضای جغرافیایی گسترده‌ای که در «خشت و خشم» مدنظر داریم، نیاز به تحقیقات وسیعی وجود دارد. بخشی از تحقیق شامل پیدا کردن مواد آرشیوی است که سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی، سازمان صداوسیما و کتابخانه ملی بخشی از منابع مورد نیاز ما را در اختیار دارند و تیم تحقیقاتی ما در حال حاضر در پی آن است.

تاری در پایان گفت: بخشی از تحقیق، پیش از تصویب طرح در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی آغاز شده بود اما از هفت ماه پیش این تحقیقات به صورت جدی در حال انجام است. در هر استانی تحقیقاتی مجزا انجام می‌دهیم و به همین دلیل پروسه تولید طولانی را در پیش خواهیم داشت. ضمن اینکه تصمیم داریم از اردیبهشت ۹۶ فیلمبرداری این مستند را آغاز کنیم.