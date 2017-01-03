کسری بودجه‌ آموزش و پرورش نباید از جیب معلمان تامین شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس، حجت الاسلام علیرضا سلیمی با اشاره به اینکه اخیرا شنیده شده برای برگزاری دوره های ضمن خدمت فرهنگیان، از آنها هزینه دریافت می‌شود، اظهار داشت: در این میان حتی برخی از معلمان اذعان می‌کنند برای شرکت در کلاس‌هایی که در شهرستان‌های خارج از محل سکونت‌شان برگزار می‌شود مجبور به پرداخت هزینه اسکان و خوابگاه هستند.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی افزود: به هیچ عنوان نباید برای آموزش معلمان و افزایش سطح علمی آنها پول دریافت شده و این اقدام باید به صورت رایگان برگزار شود.

وی با تاکید بر اینکه انجام چنین اقداماتی از سوی وزارت آموزش و پرورش، آسیب‌های فراوانی برای جامعه معلمان کشور به همراه دارد، ادامه داد: معلمان حقوق کافی دریافت نمی‌کنند از این رو دریافت پول برای برگزاری دوره ضمن خدمت موجب می‌شود فرهنگیان تحت فشار مالی بیشتری قرار بگیرند.

سلیمی با اشاره به اینکه کسری بودجه نباید از جیب معلمان تامین شود، تصریح کرد: هدف از آموزش ضمن خدمت، ارتقای کیفیت کار افراد یک مجموعه است، از این رو باید شرایط مناسبی را برای افراد فراهم کرد که دغدغه‌ای جز یادگیری مباحث و آموزش ها وجود نداشته باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این موضوع در اسرع وقت در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطرح و پیگیری خواهد کرد.