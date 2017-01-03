امنیت قم باید حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان قم که با حضور دادستان کل کشور در سالن جلسات دادگستری کل استان قم برگزار شد، اظهار داشت: امنیت موضوع مهم و اساسی‌ترین مسئله‌ای است که در جهت توسعه زیرساخت‌ها برای هر اموری به آن نیازمندیم.

وی لازمه برقراری امنیت اجتماعی را داشتن یک دستگاه قضایی مقتدر و دارای برنامه عنوان کرد و گفت: در استان قم شاهد هستیم که انسان‌های پاک و دلسوز در این دستگاه خدمت می‌کنند.

استاندار قم با بیان اینکه سلامت جامعه مبتنی بر تقویت امنیت است، افزود: فعالیت‌های ما باید منطبق با برنامه‌های توسعه‌ای باشد و به صورت متوازن تا رسیدن به اهداف پیش برود و لازمه آن نیز همین تعامل و شناخت اهداف ملی است.

وی ادامه داد: صرف نظر از سلایق و گرایش‌ها باید برای رسیدن به اهدافمان از همه منابع و وظایف تحت اختیارمان طبق قانون استفاده کنیم.

صادقی با اشاره به اینکه در گذشته انتخابات زیادی برگزار کردیم و شاهد تعامل در عرصه امنیت اجتماعی خصوصا در دستگاه قضایی بودیم، تصریح کرد: امیدوارم امسال هم همین رویه دنبال و شاهد برگزاری انتخابات خوب و سالم باشیم.

وی مصطفی برزگر گنجی را دادستانی مقتدر دانست و گفت: دادستان سابق قم در طول ده سال خدمتش تلاش‌ها و اقدامات خوبی را برای برقرای امنیت در شهر انجام داده است و در بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی که خارج از مسئولیت ایشان بود همت و فعالیت داشت.

استاندار قم در پایان انتخاب مهدی کاهه به عنوان دادستان جدید قم را شایسته دانست و گفت: امیدواریم ایشان با همکاری همه دستگاه‌ها برای رسیدن به امنیت پایدار تمام تلاش خود را به کار گیرند و جامعه آرامی را همچنان شاهد باشیم.

وی افزود: کسانی که در جهت اخلال در امنیت اقدام می‌کنند با هر گرایشی که هستند بدانند چنین اجازه‌ای را دستگاه قضایی و امنیتی به آن‌ها نخواهند داد و قم به عنوان‌ ام القرای جهان تشیع باید همچنان از امنیت لازم برخوردار باشد.