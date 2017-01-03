تمایل منصوریان به حضور آندو/ تیموریان در آستانه بازگشت به استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان این روزها گزینه های زیادی را برای لیست ورود به استقلال بالا و پایین می کند. آخرین بازیکنی که نشانه های مثبتی هم بین آنها دریافت شده آندرانیک تیموریان است.

بازیکنی که در هافبک دفاعی بار ها با پیراهن استقلال به میدان رفته و مرتبه آخر به دلیل جروبحث با قلعه نویی و لیدرهای استقلال و البته عدم پرداخت حقوقش از این تیم جدا شد.

تیموریان در واقع در آستانه بازگشت به استقلال است تا در کنار امید ابراهیمی و روزبه چشمی کمربند میانی این تیم را محکم کنند.

البته باید دید تیموریان پس از مذاکره مستقیم با باشگاه خود و استقلال چه تصمیمی می گیرد. به هر حال استقلال در این پست ضعف های بسیاری را در نیم فصل اول تجربه کرد.