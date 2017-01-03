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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۵۳

نقل و انتقالات نیم فصل؛

تمایل منصوریان به حضور آندو/ تیموریان در آستانه بازگشت به استقلال

تمایل منصوریان به حضور آندو/ تیموریان در آستانه بازگشت به استقلال

سرمربی تیم فوتبال استقلال تمایل دارد برای نیم فصل دوم هافبک میانی تیم ملی ایران را به خدمت بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان این روزها گزینه های زیادی را برای لیست ورود به استقلال بالا و پایین می کند. آخرین بازیکنی که نشانه های مثبتی هم بین آنها دریافت شده آندرانیک تیموریان است.

بازیکنی که در هافبک دفاعی  بار ها با پیراهن استقلال به میدان رفته و مرتبه آخر به دلیل جروبحث با قلعه نویی و لیدرهای استقلال و البته عدم پرداخت حقوقش از این تیم جدا شد.

تیموریان در واقع در آستانه بازگشت به استقلال است تا در کنار امید ابراهیمی و روزبه چشمی کمربند میانی این تیم را محکم کنند.

البته باید دید تیموریان پس از مذاکره مستقیم با باشگاه خود و استقلال چه تصمیمی می گیرد. به هر حال استقلال در این پست ضعف های بسیاری را در نیم فصل اول تجربه کرد.

کد مطلب 3867723

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