رسالت مداحان تبدیل اهل بیت(ع) به پرچم جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مدنی ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی «بایسته های عزاداری مطلوب، ستایشگری و تحرفیات عاشورا» که در بسیج کانون مداحان شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: مجالس عزاداری زمانی مطلوب است که از نظر اهل بیت (ع) مطلوب و مورد قبول قرار گیرد.

وی با بیان اینکه رضایتمندی اهل بیت(ع) باید ملاک مداحان از برپایی مجالس عزاداری شود، افزود: انتقال پیام اهل بیت(ع) به ویژه پیام عاشورا به مردم عزاداری از نظر روایات است.

احیای «اَمر» اهل بیت(ع) هدف برپایی مجالس عزاداری

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به وجود اصول عزدارای در میان شیعیان، گفت: اهل بیت (ع) به برپایی مجالس عزاداری تأکید ولی متذکر شده اند که بیشترین توجه ها باید بر روی احیای «اَمر» قرار گیرد.

وی به روایاتی از امام صادق (ع) در خصوص مجالس عزاداری اشاره و خاطرنشان کرد: ایشان می فرمایند خدابیامرزد آن بنده ای که اَمر ما را احیا می کند.

حجت الاسلام مدنی تصریح کرد: اهل بیت (ع) علاوه بر تأکید بر برپایی مجالس عزاداری بر محتوای آن نیز که باید با هدف احیای «اَمر» آنها بوده نیز صحه می گذارند.

وی احیای اَمر اهل بیت (ع) را در حلال و حرام، پیامبر، امامان، دین و قرآن دانست و افزود: مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) باید با شعر و هنر خود این امر را به مردم انتقال و در این خصوص پیشگام شوند.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با بیان اینکه احیای اَمر اهل بیت به معنای احیای دل های مشتاق است، اظهار کرد: یکی از مهم ترین ویژگی های شیعیان این بوده که برای احیای اَمر اهل بیت(ع) گفتگو، مذاکره کرده و به دیدار هم می روند.

وی با اشاره به اینکه مجالس عزاداری که به منظور احیای اَمر اهل بیت (ع) برگزار شده جزء شعائر الهی محسوب می شود، تصریح کرد: شعائر الهی برای توجه مردم بوده و در آن بر توجه و شناخت مردم نسبت به این شعائر تأکید شده است.

ضرورت دقت مداحان در انتخاب اشعار

حجت الاسلام مدنی بهترین بستر برای توجه دادن به اهل بیت (ع) و شناخت درست از آنها را همین مجالس عزاداری عنوان و خاطرنشان کرد: مهمترین اصل در این مجالس شناخت خود مداح نسبت به اهل بیت و چگونگی شناساندن آنها به جامعه است.

به گفته این کارشناس دینی مداحان به همین دلیل باید در انتخاب اشعار خود دقت نظر بیشتری به کار بسته زیرا گاهی مردم مضمون این اشعار را معارف اسلامی تلقی می کنند.

وی با بیان اینکه در بیان اَمر اهل بیت باید به زوایای مختلف شخصیتی این بزرگان اعم از فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز توجه کرد، افزود: متاسفانه تاکنون به این زوایا توجه خاصی صورت نگرفته و ما امروز نیازمند بهره گیری از اشعار مطلوب در این زمینه هستیم.

استاد حوزه و دانشگاه به برخی ویژگی های مداحان اشاره کرد و یادآورشد: داشتن صدای خوش، تشخیص و مجلس شناسی، بهره گیری از اشعار خوب بخشی از ویژگی های مداح بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شناخت و فراگیری سبک زندگی اهل (ع) بسیار مهم است، گفت: مداح با انتخاب یک شعر خوب می تواند تأثیری عمیق بر سطح جامعه بگذارد.

مداحان اهل بیت(ع) را پرچم و عَلم جامعه کنند

حجت الاسلام مدنی اهل بیت (ع) را عَلم و پرچم دین برشمرد و افزود: اهل بیت(ع) وارثان انبیاء و پیامبران هستند و یکی از شاهکارهای مداحان این است که اهل بیت(ع) را از همه نظر اعم اخلاق، رفتار، فضائل اخلاقی عَلم و پرچم جامعه کنند.

به گفته این مسئول محتوای مجالس عزاداری باید به گونه بوده که به سبک زندگی فردی و اجتماعی اهل بیت توجه داشته واز آنها برای آحاد جامعه الگوسازی کند.

وی با تأکید برضرورت توجه به ولایت و اهل بیت(ع)، اظهار کرد: مردم باید به صورت جدی نسبت به ولایت به ویژه ولایت فقیه را شناخت کسب کنند و یکی از وظایف مهم مداحان پابند کردن مردم به امر ولایت و پرهیز از تفرقه افکنی در میان مردم و ولایت است.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه نباید از مدار اهل بیت خارج شویم، گفت: مردم اگر در چارچوب ولایت فقیه حرکت نکنند دچار مسائل و مشکلات فراوانی می شوند.

به گفته این کارشناس دینی مداحان باید به احکام دین، احیای قرآن، توجه به روایات، دوری از حاشیه ها و پرهیز از اسراف، دوری از طولانی کردن مجلس و بهره گیری از اشعار مطلوب توجه ویژه داشته و سبک گرا نباشند.

وی ادامه داد: وجود و پیروی از سبک در مداحی مهم است ولی این سبک های باید از سنگینی و وقار خاصی برخوردار باشند.

لازم به ذکر است این کارگاه آموزشی با همکاری اداره تبلیغات اسلامی ، کانون مداحان و بسیج مداحان شهرستان صومعه سرا با حضور جمعی از مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) آقا و خانم برگزار شد.