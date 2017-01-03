اتاق تهران مدیریت بیمارستان بازرگانان را دوباره به دست گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، مسعود خوانساری با اشاره به تاریخ وقف بیمارستان بازرگانان تهران درسال۱۳۲۹ به اتاق تهران گفت: یک دهه پس از پیروزی انقلاب، در سال ۱۳۷۳، مدیریت کامل این بیمارستان به طور امانی به کمیته امداد واگذار شد. حدود ۷ ماه پیش، مساله بازگرداندن مدیریت این بیمارستان به اتاق در هیات رئیسه مطرح و سپس با اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در میان گذاشته شد و اعضا تعهد کردند که در راستا ایفای مسولیت اجتماعی، اتاق تهران در نوسازی و بازسازی بیمارستان ایفای نقش کند و بازهم مدیریت این بیمارستان که در دهه ۲۰ توسط بازرگانان خوشنام کشور تاسیس شده بود، را برعهده گیرد.

وی با بیان اینکه ارتقای کیفی خدمات و تبدیل آن به یک بیمارستان فوق تخصصی از اهداف اتاق تهران است، گفت: نکته‌ای که هم برای اتاق تهران و هم برای کمیته امداد حائز اهمیت است، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی در قالب کمک به مستمندانو البته سهیم شدن در اجر معنوی این کار، اقداماتی است که کمیته امداد به انجام می‌رساند.

خوانساری با اشاره به اینکه حسابرسی از وضعیت مالی بیمارستان بازرگانان صورت گرفته است، ادامه داد: با امضای این توافق نامه، مجددا مدیریت بیمارستان به اتاق تهران باز می‌گردد.

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد نیز طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که تعامل میان کمیته امداد و اتاق تهران بر مبنای اعتماد، برقرار شده است. رییس کمیته امداد امام خمینی گفت: قرار است، امانتی که تاکنون در اختیار کمیته امداد قرار گرفته بود، به اتاق بازگردد. البته این بیمارستان نسبت به وضعیتی که در دهه ۱۳۷۰ داشت، آراسته‌تر شده و توان بیشتری پیدا کرده است اما امور بیمارستانی و درمانی همواره جای ارتقا و توسعه دارد. ما خوشحالیم که این بیمارستان قرار است به اهلش که صاحبان تخصص و فن هستند، واگذار شود. با این ملاحظه که اشتغال ۳۵۰ پرسنلی که در این بیمارستان به کارگرفته شده‌اند، حفظ شود.

وی با بیان اینکه بیمارستان بازرگانان در منطقه‌ای واقع شده که اغلب اقشار با تمکن مالی ضعیف در آن استقرار یافته‌اند، عنوان کرد که ارتقا و توسعه خدمات ارائه شده در این بیمارستان می‌تواند منشا خیر برای ساکنان منطقه و تمامی مردم تهران و جامعه فعالان اقتصادی باشد.