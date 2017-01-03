پیام تسلیت هادوی تهرانی به مناسبت ارتحال حاج شیخ محمد علی شرعی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هادوی تهرانی به مناسبت ارتحال جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد علی شرعی پیام تسلیت خود را صادر کرد.در متن این پیام امده است؛

ارتحال روحانی پر تلاش و با اراده ابوالشهید جناب حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد علی شرعی رحمة الله علیه موجب تأسف و تأثر شد. آن بزرگوار که به تازگی داغ فرزند دیده بود، عمری در سنگر انقلاب جانانه کوشید و سال ها قبل جگر گوشه اش را در دفاع مقدس ازدست داد، اما تا زمانی که توان داشت یک لحظه آرام نگرفت و همواره در تکاپو برای نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.

این جانب ضمن عرض تسلیت این مصیبت به محضر مقام معظم رهبری مد ظله العالی و مراجع معظم دامت برکاتهم و تمام بازماندگان آن مرحوم به ویژه داماد های فاضل و فرهیخته ایشان، برای آن بزرگوار حشر با محمد و آل محمد علیهم السلام و برای تمام بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مهدی هادوی تهرانی