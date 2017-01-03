دانشجویان کشتی گیر استان کرمانشاه درخشیدند/کسب ۳ مدال طلا و نقره

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره مسابقات کشتی آزاد و فرنگی، قهرمانی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور طی ۱۱ تا ۱۴ دی به میزبانی واحد استان مازندران و در شهر فریدونکنار برگزار شد.

منتخبان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه در قالب ۷ وزن در کشتی فرنگی و ۸ وزن در کشتی آزاد در این دوره از مسابقات حضور داشتند و موفق به کسب ۳ مدال خوش رنگ شدند.

بنابراین گزارش «سجاد محمدی» در وزن ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد موفق به کسب مدال طلای این مسابقات شد.

هم چنین «پیمان جلیلیان» در وزن ۷۵ کیلوگرم کشتی فرنگی موفق به کسب مدال نقره و «سعید لرستانی» نیز در وزن ۸۵ کیلوگرم کشتی فرنگی مدال نقره این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.